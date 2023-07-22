Украинец, уехавший от мобилизации, пропал в Канаде

Фото:istockphoto/Tina Simonsen
Украинец переехал в Канаду, чтобы не попасть под мобилизацию, и пропал без вести после купания в реке.
CBC News сообщает, что в последний раз 20-летнего гражданина Украины видели в районе юго-востока от канадского города Квебек. В полицию обратились родственники пропавшего. Выяснилось, что украинец отправился искупаться в реке.
Полицейские и пожарные обыскали всю прибрежную местность. Также к поискам подключились водолазы и вертолёт. Но украинца так и не нашли.
Поиски были приостановлены в четверг, 20 июля, из-за сильного течения.
Читайте также:
В Сочи спасатели обнаружили в море тело мужчины, который пропал 17 июля
Под Иркутском во время рыбалки без вести пропала семейная пара с внуком
В Адыгее пропала 11-летняя девочка
Полицейские и пожарные обыскали всю прибрежную местность. Также к поискам подключились водолазы и вертолёт. Но украинца так и не нашли.
Читайте также:
В Сочи спасатели обнаружили в море тело мужчины, который пропал 17 июля
Под Иркутском во время рыбалки без вести пропала семейная пара с внуком
В Адыгее пропала 11-летняя девочка
Мария Фирсова