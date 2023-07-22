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Украинец, уехавший от мобилизации, пропал в Канаде

22 июля 2023, 09:28

Фото:istockphoto/Tina Simonsen

Украинец переехал в Канаду, чтобы не попасть под мобилизацию, и пропал без вести после купания в реке.
CBC News сообщает, что в последний раз 20-летнего гражданина Украины видели в районе юго-востока от канадского города Квебек. В полицию обратились родственники пропавшего. Выяснилось, что украинец отправился искупаться в реке.

Полицейские и пожарные обыскали всю прибрежную местность. Также к поискам подключились водолазы и вертолёт. Но украинца так и не нашли.


Поиски были приостановлены в четверг, 20 июля, из-за сильного течения.

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#Канада
#украинец
#мобилизация
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В Екатеринбурге полицейские открыли стрельбу по нарушителю
22 июля 2023, 09:16

Фото: iStock/Fedorovekb

Стрельба произошла в Пионерском районе Екатеринбурга.
По данным Mash, водитель Porsche Cayenne протаранил парковочные авто на улице Блюхера, а потом пытался оторваться от сотрудников ГИБДД.
 
Правоохранители выстрелили 15 раз по иномарке и задержали злоумышленника. В данный момент он в отделении даёт показания.

Ранее сообщалось, что один человек погиб, трое пострадали в результате стрельбы, устроенной мужчиной на скутере в Нью-Йорке, сообщает полиция Нью-Йорка. Погибшим оказался 87-лений мужчина. 

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#Екатеринбург
#стрельба
#полиция
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Тещу президента Южной Кореи задержали за подделку документа
Тещу президента Южной Кореи Юн Сок Ёля задержали за подделку банковского документа
22 июля 2023, 05:47

Фото: iStock/ffikretow

Тещу президента Южной Кореи Юн Сок Ёля — Чхве Ын Сун — задержали после того, как суд отклонил ее апелляцию по вопросу подделки документов в ходе покупке земельного участка. Об этом ​пишет РИА Новости.
В декабре 2021 году суд приговорил 76-летнюю Чхве Ын Сун к одному году тюремного заключения, однако женщину так и не арестовали. Она была задержана только после решения апелляционного суда оставить приговор в силе.

Тещу южнокорейского президента признали виновной в изготовлении поддельных банковских справок, за счет которых ей удалось внести на счет около $27 млн. В виду тяжести преступления, приговор был оставлен в силе, во время его оглашения Чхве Ын Сун лишилась сознания.

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#Южная Корея
#президент
#теща
#арест
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В украинском городе Кропивницком прогремели взрывы
Украинские СМИ сообщили, что в Кропивницком прогремели взрывы
22 июля 2023, 03:45

Фото: iStock/Sergii Vasylchenko

В городе Кропивницкий (Кировоград) звучат взрывы. Об этом сообщает «Суспильне».
«В Кропивницком слышны звуки взрывов», — пишет украинское издание.

Отмечается, что в регионе также звучит воздушная тревога.

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#Украина
#взрывы
#воздушная тревога
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В Кировоградской области Украины сработала система ПВО
Украинские СМИ сообщили о срабатывании системы ПВО в Кировоградской области
22 июля 2023, 03:33

Фото: iStock/Zeferli

На Украине система ПВО сработала в Кировоградской области. Об этом сообщает «Зеркало недели».
«ПВО дорабатывает только в Кировоградской области», — пишет украинское издание.

Минобороны РФ в настоящее время не давало комментариев по поводу данной информации.

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#система ПВО
#Украина
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В Греции из-за аномальной жары скончался доставщик еды
АМНА: В Греции 46-летний курьер службы доставки еды умер от теплового удара
22 июля 2023, 03:22

Фото: iStock/aapsky

В Греции на острове Эвбея в городе Халкида получил смертельный тепловой удар 46-летний доставщик еды. Об этом сообщает АМНА.
В публикации говорится, что мужчина стал первой жертвой аномальной жары в Греции.

Курьер почувствовал недомогание после рабочей смены и вызвал скорую помощь. Однако спустя некоторое время после госпитализации пациент скончался.

Предположительно, смерть наступила из-за «остановки сердечно-легочной деятельности под воздействием экстремально высокой температуры». О точной причине смерти станет известно после вскрытия.

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#Греция
#жара
#курьер
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В Днепропетровской области прогремели взрывы
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровской области
22 июля 2023, 03:16

Фото: iStock/Harry Wedzinga

В Днепропетровской области Украины прозвучали взрывы. Об этом сообщает телеканал «Дом».
По информации украинского канала, на территории региона сработала система ПВО и звучит воздушная тревога.

Минобороны РФ в настоящее время не давало комментариев по поводу взрывов.

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#Днепропетровская область
#взрывы
#Украина
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Пострадавший при ЧП катера в Финском заливе скончался в больнице
Пострадавший при затоплении катера в Финском заливе скончался в больнице
22 июля 2023, 01:44

Фото: Фотобанк Московской области

Человек, пострадавший при затоплении катера в Финском заливе, скончался в больнице. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.
В пятницу, 22 июля, стало известно о затоплении катера в Финском заливе. Предварительно, все находящиеся на судне были спасены. Один человек был доставлен в больницу в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

В следственном управлении уточнили, что в Финском заливе затонула моторная яхта «Карвер 41» с девятью людьми на борту.

«В результате затопления люди были спасены и доставлены на берег, один человек с телесными повреждениями доставлен в лечебное учреждение, где в последующем скончался», — цитирует агентство текст сообщения.

По одной из версий, причиной происшествия могла быть лопнувшая выхлопная труба яхты.

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#Финский залив
#пострадавший
#больница
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У побережья Флориды обнаружили акул с кокаиновой зависимостью
NYP: Ученые нашли у побережья Флориды акул с кокаиновой зависимостью
22 июля 2023, 01:08

Фото: iStock/Nautilus Creative

На побережье Флориды рыбаки заметили странное поведение акул, которое, как выяснилось позже, связано с употреблением ими кокаина. Об этом пишет The New York Post.
Местные жители рассказали о нехарактерных повадках акул. По их словам, некоторые хищники подплывали к людям, что им не свойственно. Кроме того, была замечена песчаная акула, кружившая вокруг несуществующего объекта.

Морской биолог Том Херд и эколог Трейси Фанара осмотрели территорию для выяснения причины. Специалисты заключили, что виной странному поведения акул стали контрабандисты, которые выбрасывают за борт пакеты с кокаином, видя неподалеку пограничников.

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#Флорида
#кокаин
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После затопления яхты в Финском заливе один человек госпитализирован
Один человек госпитализирован в тяжелом состоянии после затопления яхты в Финском заливе — СК РФ
22 июля 2023, 00:26

Фото: iStock/Niklz

В результате затопления катера в Финском заливе один человек госпитализирован в тяжелом состоянии, все находившиеся на яхте спасены. Об том пишет РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу Западного межрегионального СУ на транспорте СК России.
Уточняется, что по факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

В настоящее время детали происшествия устанавливаются.

Ранее сообщалось, что прогулочная яхта с пятью людьми на борту пошла ко дну в Финском заливе.

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#яхта
#Финский залив
#затопление
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