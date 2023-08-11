Украинец до смерти забил в Будапеште мужчину из-за $14

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Полиция Будапешта задержала гражданина Украины, который до смерти избил местного жителя и отобрал у него $14.
В ходе проведения расследования, правоохранители установили, что рядом с нападавшим находилась женщина, которая наблюдала за происходящим. Пока гражданин Украины жестоко избивал местного жителя, она стояла рядом и ждала, пока преступник расправиться с жертвой. После убийства, пара отправилась в ближайший магазин, где они купили вино на украденные деньги.
Украинец не сотрудничает со следствием и не дает никаких показаний. В настоящее время, личность женщины не установлена. Продолжается расследование уголовного дела.
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Анастасия Крестьянова