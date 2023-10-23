Украинец пытался отравить лётчиков из Армавира тортом с ядом и алкоголем

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Мужчину, которого подозревают в попытке отравления летчиков из Армавира, арестовали на 15 суток, сообщает Telegram-канал Baza.
Вчера Fighterbomber сообщил, что на День рождения одного из выпускников Армавирского военного авиационного училища доставили торт и ящик алкоголя. Отправитель был неизвестен, поэтому, сладость пробовать не стали, а отправили на экспертизу, которая установила, что в торте был яд.
Позже выяснилось, что «подарок» доставил 32-летний уроженец украинского Мелитополя, который сразу после визита к выпускникам попытался вылететь из Ставрополя. Там его и задержали.
По информации Baza, сегодня курьера арестовали на 15 суток и составили на него протокол за «Мелкое хулиганство».
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Позже выяснилось, что «подарок» доставил 32-летний уроженец украинского Мелитополя, который сразу после визита к выпускникам попытался вылететь из Ставрополя. Там его и задержали.
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Евгения Парфентьева