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Украинец пытался отравить лётчиков из Армавира тортом с ядом и алкоголем

Мужчину, которого подозревают в отравлении летчиков из Армавира, арестовали
23 октября 2023, 15:25
Фото: iStock/BrianAJackson

Фото: iStock/BrianAJackson

Мужчину, которого подозревают в попытке отравления летчиков из Армавира, арестовали на 15 суток, сообщает Telegram-канал Baza.
Вчера Fighterbomber сообщил, что на День рождения одного из выпускников Армавирского военного авиационного училища доставили торт и ящик алкоголя. Отправитель был неизвестен, поэтому, сладость пробовать не стали, а отправили на экспертизу, которая установила, что в торте был яд.

Позже выяснилось, что «подарок» доставил 32-летний уроженец украинского Мелитополя, который сразу после визита к выпускникам попытался вылететь из Ставрополя. Там его и задержали.


По информации Baza, сегодня курьера арестовали на 15 суток и составили на него протокол за «Мелкое хулиганство».

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#арест
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Слесарь из Петербурга сбежал от похитителей во время копания собственной могилы
23 октября 2023, 15:21

Фото: istockphoto/photo_world

История в духе бразильских сериалов, приправленная колоритом лихих 90-х, произошла в Санкт-Петербурге. 46-летний слесарь сумел скрыться от недругов, когда по их приказу уже почти выкопал себе могилу.
Конфликт между потерпевшим и главным подозреваемым произошел из-за женщины. Некоторое время назад жена рассталась со своим мужем и ушла к другому, забрав ребенка. Слесарь приехал к ее дому, чтобы повидаться с сыном, однако дверь ему открыл новый сожитель супруги, сообщает телеграм-канал «Фонтанка SPB Online».

Призвав на помощь двоих приятелей, 60-летний подозреваемый сначала избил мужчину около дома. Потом он затолкали его в багажник машины, отвезли в лес, сунули в руки лопату и приказали копать могилу. Когда похитители на что-то отвлеклись, потерпевший сумел убежать. Теперь в сложных взаимоотношениях фигурантов дела о похищении и угрозе убийством разбирается полиция.

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#полиция
#лес
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#машины
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В Екатеринбурге суд вынес приговор матери, задавившей во сне пятимесячную дочь
23 октября 2023, 15:15

Фото: istock / simpson33

В Екатеринбурге суд огласил приговор 26-летней матери, которая во сне задавила пятимесячную дочку. Девушке назначили год исправительных работ, а также удержание 5% из зарплаты в течении этого времени. Информацию сообщает URA.RU, ссылаясь на пресс-службу Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга.
Девушка признана виновной по статье 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». По данной статье ей грозило до двух лет лишения свободы.

Об происшествии стало известно в начале осени этого года. Уточняется, что злого умысла там не было, но мать в состоянии алкогольного опьянения уснула рядом с маленькой дочкой. Сообщается, что женщина живет вместе с супругом. Она признала свою вину в полной мере.

Ранее «Радио 1» сообщало, что в Кемеровской области младенец погиб после жестокого избиения родителями. Подробно ознакомиться с этим можно в нашем материале.

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#девушка
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Шестеро подростков пострадали в массовой драке в Республике Алтай
23 октября 2023, 14:56

Фото: istockphoto/Motortion

Более 20 подростков устроили массовую драку «стенка на стенку» в поселке Майма в Республике Алтай. В результате различные повреждения получили шестеро участников потасовки.
Сначала ребята дрались небольшими группами, затем стали происходить стычки один на один, передает телеграм-канал Mash Siberia. Все происходящее снимали девочки — «боевые подруги» драчунов. В кадр даже попал предмет, похожий на травматический пистолет. Прекратить побоище сумели только подъехавшие правоохранители. В настоящее время установлены все участники массовой схватки.

Пострадавшие оперативно были доставлены в больницу, остальные — в отдел полиции, где их допрашивают в присутствии родителей или законных представителей. Решается вопрос о постановке всех участников драки на профилактический учет в органы по делам несовершеннолетних.

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В секторе Газа погибла русскоязычная гражданка Казахстана и её дочь
23 октября 2023, 14:54

Фото: iStock/Motortion

В секторе Газа погибла русскоязычная гражданка Казахстана и её дочь, об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на свой источник.
«Погибла гражданка Казахстана Юлия Абу-Меалак и ее дочь», - прокомментировал ситуацию собеседник СМИ. 

Напомним, в Минздраве сектора Газа заявили, что в результате атак израильской армии в секторе Газа погибли свыше пяти тысяч палестинцев, ранены более 15 тысяч. Уточняется, что с начала боевых действий между Израилем и Палестиной, погибло 5 087 палестинцев, среди которых 2 055 детей, 1 119 женщин и 217 пожилых граждан.

В то же время, по последнем данным, в Израиле с начала эскалации конфликта погибли 20 граждан России. 

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#сектор газа
#палестина
#израиль
#погибшие
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СМИ: Теракты на Крымском мосту организовали подготовленные ЦРУ оперативники СБУ
WP: СБУ и ЦРУ причастны к терактам на Крымском мосту
23 октября 2023, 14:53

Фото: istock / Ekaterina Utorova

Служба безопасности Украины и Центральное разведывательное управление причастны к взрывам на Крымском мосту, атакам беспилотных летательных аппаратов по Кремлю и ударам по российским кораблям. Об этом сообщает американское издание The Washington Post, ссылаясь на источники из числа бывших и действующих представителей властей Соединенных Штатов и Украины.
Источники заявили, что операции проводились элитными подразделениями украинских спецслужб, которых обучали и готовили, сотрудничая с ЦРУ. Собеседники агентства рассказали, что убийство Дарьи Дугиной в августе 2022 года стало частью «бушующей теневой войны», во время который СБ Украины дважды атаковали Крымский мост, наносили удары по Кремлю и пробивали российские судна, находящиеся в Черном море. 

Ранее американская газета также писала, что СБУ и ЦРУ причастны к смертям Дарьи Дугиной и Владлена Татарского. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#крымский мост
#всу
#бпла
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WP: Убийство Дугиной и Татарского организовала СБУ
23 октября 2023, 14:35

Фото: istock / dzika_mrowka

Издание The Washington Post, ссылаясь на свои источники пишет, что Дарью Дугину и Владлена Татарского помогли убить сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ).
По информации издания, элементы бомбы для Дугиной удалось провести через границу, спрятав их в клетке для животных в машине с большим количеством вещей, в которой находились женщина с ее 12-летней дочкой.

Отмечается, что СБУ готовились к этой и остальным операциям практически 10 лет в тесном контакте с Центральным разведывательным управление (ЦРУ). Как заявляют собеседники агентства, на подготовку преступлений Соединенные Штаты потратили десятки миллионов долларов. В эту сумму входит предоставление Украине передовых систем наблюдения, обучение новобранцев, строительство штаб-квартир для украинской военной разведки.

Кроме того, к преступлениям привлекали опытных разведчиков, которые собирали сведения о жертвах терактов. Среди них был корреспондент Владлен Татарский.

«Если разведывательные операции Украины станут еще более смелыми – например, нацеленными на русских в третьих странах – можно себе представить, как это может вызвать разногласия с партнерами и привести к серьезному противоречию с более широкими стратегическими целями Украины», – заявил бывший высокопоставленный сотрудник ЦРУ.
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#операции
#сотрудники
#сбу
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Инспекторов ДПС, наблюдавших за дракой, в ходе которой убили аспиранта УрФУ, уволят
Полицейских, наблюдавших за дракой, где убили студента УрФУ из Габона, уволят
23 октября 2023, 14:18

Фото: istock / blinow61

Два инспектора ДПС, ставшие свидетелем драки, в ходе которой погиб аспирант Уральского федерального университета из Габона Франсуа Нджелассили, будут уволены со службы. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на руководителя пресс-службы свердловского ГУ МВД Валерий Горелых.

«Собранные по данному факту материалы из полиции направлены для расследования в следственные органы. Руководством главка уже принято решение об увольнении сотрудников из системы МВД по отрицательным мотивам», — объяснил Горелых.
Ранее следователи возбудили в отношении инспекторов уголовное дело по части 3 статьи 285 («Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия») УК РФ. Драка с участием Нджелассили, во время которой он получил травмы, несовместимые с жизнью, случилось 17 августа.

Подозреваемый в убийстве находится под арестом до 17 января 2024 года.

Ранее «Радио 1» сообщало, что житель Омска убил беременную возлюбленную из-за музыкальной колонки. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#уголовное дело
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#дпс
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#новости
#рф
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В Минздраве сектора Газа назвали точное число погибших с начала конфликта
В секторе Газа погибли свыше пяти тысяч человек с начала конфликта
23 октября 2023, 14:17

Фото: iStock/Racide

В результате атак израильской армии в секторе Газа погибли свыше пяти тысяч палестинцев, ранены более 15 тысяч. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения сектора в своих соцсетях.
Уточняется, что с начала боевых действий между Израилем и Палестиной, погибло 5 087 палестинцев, среди которых 2 055 детей, 1 119 женщин и 217 пожилых граждан. 

С 7 октября, по сообщениям Минздрава, ранения получили 15 273 человека. 

Ранее глава департамента социальной работы при министерстве труда, социального обеспечения и социальных служб Израиля Хава Леви раскрыла, сколько детей остались сиротами в результате нападения палестинских боевиков ХАМАС. Подробнее читайте в материале «Радио 1»

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#сектор газа
#палестина
#погибшие
#статистика
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СК: Житель Омска убил беременную возлюбленную из-за музыкальной колонки
23 октября 2023, 13:59

Фото: iStock/sreeyashlohiya

Житель Омска убил свою беременную девушку, когда она пожаловалась на неработающую музыкальную колонку, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу СК по региону.
По информации следствия, 21 октября 35-летний омич и его 18-летняя беременная подруга выпивали в компании друзей. Мужчины отлучились, а когда вернулись - девушка пожаловалась, что музыкальная колонка плохо работает. Это разозлило её партнёра, он повалил её на пол и начал жестоко избивать. 

Как отметили свидетели трагедии, мужчина прыгал на животе беременной и кричал, что она не достойна быть матерью его ребенка. 

От полученных травм женщина скончалась на месте. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство беременной», подозреваемый задержан.

Отмечается, что ранее мужчина был неоднократно судим, в том числе за нанесение тяжкого вреда здоровью. Это преступление он сперва пытался скрыть, перетащив тело убитой возлюбленной в надворную постройку.

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#преступление
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#уголовное беременные женщины
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