Украинец решил сбежать в Румынию, но заблудился в лесу

Житель Украины пытался попасть на территорию Румынии через Черновицкую область, но заблудился в лесу. У него поднялось давление, из-за чего мужчина был вынужден обратиться к спасателям. Пограничники составили на него административный протокол, сообщается на сайте украинской Госпогранслужбы.
По данным Госпогранслужбы, пограничники Черновицкого отряда за прошедшие выходные задержали за попытку незаконно перейти границу 41 гражданина призывного возраста.
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Диана Аванесян