Украинка убила новорожденных детей-близнецов в Сумской области

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По информации источника, трагедия произошла еще 8 июня, однако известно об этом стало только сейчас.
«Около обеда сосед женщины на пороге своего дома обнаружил труп младенца, его туда притащила собака, тело было очень сильно повреждено. После этого мужчина вызвал полицию», - пишет издание.
Правоохранители, которые прибыли на место случившегося, обнаружили тело еще одного малыша. Стало ясно, что 40-летняя женщина родила близнецов дома, при этом, к врачам за помощью она не обращалась. После рождения она отнесла малышей в сарай, а там накрыла досками.
В настоящий момент, злоумышленница находится в медучреждении. По факту случившегося возбудили уголовное дело.
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