Украинку арестовали на два месяца за госизмену

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В Саранске арестовали украинку на два месяца за госизмену
На два месяца Ленинский районный суд Саранска арестовал украинку, обвиняемую по статья о государственной измене. Об этом сообщили в ведомстве.
До 18 августа этого года 30-летняя Н. Харченко проведёт под стражей. Известно, что в апреле прошлого года украинка прибыла из ДНР и впоследствии получила российский паспорт. В материалах дела говориться, что она оказала помощь представителям соседнего государства в их деятельности по подрыву национальной безопасности РФ.
Ранее сообщалось, что правоохранительные органы задержали во Владивостоке 36-летнего курьера, забиравшего у пенсионерок обманным путем выманенные деньги.
Пенсионеркам звонили мошенники и представлялись сотрудниками правоохранительных органов. Аферисты убеждали жертв, что с их банковских счетов происходили переводы во вражеские страны, и теперь им грозит уголовная статья «Госизмена».
До 18 августа этого года 30-летняя Н. Харченко проведёт под стражей. Известно, что в апреле прошлого года украинка прибыла из ДНР и впоследствии получила российский паспорт. В материалах дела говориться, что она оказала помощь представителям соседнего государства в их деятельности по подрыву национальной безопасности РФ.
Пенсионеркам звонили мошенники и представлялись сотрудниками правоохранительных органов. Аферисты убеждали жертв, что с их банковских счетов происходили переводы во вражеские страны, и теперь им грозит уголовная статья «Госизмена».
Андрей Гаврилов