Украинку задержали по подозрению в сборе данных о передвижениях Зеленского

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Служба безопасности Украины задержала жительницу города Очаково Николаевской области, которая собирала сведения о месте и времени нахождения президента страны Владимира Зеленского, сообщили представители СБУ.
По версии следствия, задержанная пыталась установить приблизительный маршрут передвижения украинского лидера в преддверии его поездки в Николаевскую область. По словам представителей СБУ, женщину схватили «с поличным».
Задержанная также пыталась установить место расположения систем РЭБ и складов с оружием Вооруженных сил Украины в районе Очаково.
Подозреваемой предъявили обвинения по уголовной статье «Несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружения и боевых припасов в Украину, движении, перемещении или размещении ВСУ». Ей грозит до 12 лет лишения свободы.
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Задержанная также пыталась установить место расположения систем РЭБ и складов с оружием Вооруженных сил Украины в районе Очаково.
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Евгения Парфентьева