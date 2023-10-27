«Украинская правда»: Покушение на Царёва организовала СБУ

Фото: iStock/gorodenkoff
Покушение на бывшего депутата Верховной рады Олега Царева Украины было организовано Службой безопасности Украины, об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на источники в спецслужбах.
Напомним, что в ночь на 27 октября произошло покушение на экс-депутата Рады Олега Царева. Неизвестный нанёс ему два огнестрельных ранения на территории ялтинского санатория. Мужчину госпитализировали, он находится в тяжёлом состоянии. Расследованием покушения занимается ФСБ.
По словам источников украинского издания, Царёв является «абсолютно законной целью» для СБУ. На Украине он числится в списках предателей.
При этом, детали операции СБУ, разработанной против Царёва, пока что не разглашаются.
Читайте также:
Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападения на Царева
Олег Царев находится в реанимации после огнестрельных ранений
Вице-спикер Крыма Бобков призвал устранить террористический режим в Киеве
По словам источников украинского издания, Царёв является «абсолютно законной целью» для СБУ. На Украине он числится в списках предателей.
Читайте также:
Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападения на Царева
Олег Царев находится в реанимации после огнестрельных ранений
Вице-спикер Крыма Бобков призвал устранить террористический режим в Киеве
Евгения Парфентьева