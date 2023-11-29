«Украинская правда»: Разведка выяснила, что жену Буданова отравили мышьяком

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Супругу главы ГУР Минобороны Украины Кирилла Буданова Марианну отравили мышьяком и ртутью, об этом пишет «Украинская правда» со ссылкой на источники в национальной разведке Украины.
«Жену главы ГУР Марианну Буданову отравили, в частности, мышьяком и ртутью - источники «УП» в разведке», - сообщается в Telegram-канале издания.
Напомним, 28 ноября сразу несколько украинских СМИ сообщили об отравлении Марианны Будановой тяжёлыми металлами. Также сообщалось, что вещества, навредившие организму Будановой, не встречаются в быту, поэтому, их наличие в организме человека свидетельствует о намеренной попытке отравления.
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Евгения Парфентьева