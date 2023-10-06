Украинские депутаты подрались после шутки о повышении рождаемости

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Депутаты Верховной рады Украины пошутили о повышении рождаемости и устроили потасовку с рукоприкладством на фоне трехдневного траура в Харьковской области, передает украинское издание «Вести» в телеграм-канале.
Отмечается, что депутаты находились в хорошем настроении. После многочисленных шуток Стефанчук, смеясь, сказал: «не сейчас». Через некоторое время в сети появилась информация о драке между парламентариями. Депутаты Алексей Гончаренко и Николай Тищенко обменялись нецензурными оскорблениями, после чего ситуация дошла до драки. При этом в Харьковской области действует трехдневный траур.
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