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Украинские депутаты подрались после шутки о повышении рождаемости

Депутаты Рады пошутили о повышении рождаемости и устроили потасовку
06 октября 2023, 16:24
Фото: iStock/Andranik Hakobyan

Фото: iStock/Andranik Hakobyan

Депутаты Верховной рады Украины пошутили о повышении рождаемости и устроили потасовку с рукоприкладством на фоне трехдневного траура в Харьковской области, передает украинское издание «Вести» в телеграм-канале.

Сообщается, что депутат Нардеп Пидласа с трибуны Верховной рады попросила отпустить ее с заседания, так как ей необходимо «поднимать рождаемость в стране». Спикер Стефанчук заявил, что за решение по этому вопросу необходимо проголосовать.

Отмечается, что депутаты находились в хорошем настроении. После многочисленных шуток Стефанчук, смеясь, сказал: «не сейчас». Через некоторое время в сети появилась информация о драке между парламентариями. Депутаты Алексей Гончаренко и Николай Тищенко обменялись нецензурными оскорблениями, после чего ситуация дошла до драки. При этом в Харьковской области действует трехдневный траур.

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#рождаемость
#информация
#вс рф
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Украина арестовала активы Фридмана, Авена и Косогова на сумму в 463 млн долларов
СБУ: Суд арестовал украинские активы Фридмана, Авена и Косогова
06 октября 2023, 17:07

Фото: iStock/Zolnierek

На Украине арестовали все атиквы российских бизнесменов Михаила Фридмана, Петра Авена и Андрея Косогова на сумму более 463 миллионов долларов, об этом сообщила Служба безопасности Украины в своем Telegram-канале.
«По материалам Службы безопасности, суд наложил арест на все корпоративные права на Украине, принадлежавшие подсанкционным российским олигархам Михаилу Фридману, Петру Авену и Андрею Косогову. Стоимость арестованных корпоративных прав составляет свыше 17 миллиардов гривен», - прокомментировали ситуацию в СБУ.

Среди арестованных активов есть как IT-компании, предприятия мобильной связи, так и минеральные воды. При этом, в СБУ подчеркнули, что активы арестовали для того, чтобы они не могли быть переписаны на подставных лиц.

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Мария Арбатова назвала ахинеей сообщения о пропаже Кондулайнен
06 октября 2023, 16:36

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Писательница, общественная деятельница и подруга актрисы Мария Арбатова заявила, что новости о пропаже актрисы Елены Кондулайнен являются чушью, и заверила, что с артисткой всё в порядке.
«Это абсолютная ахинея. С ней всё прекрасно. Она в полном порядке. Дело в том, что я с ней на связи, у неё есть телефон, который она даёт не всем. Поэтому не знаю, зачем люди устраивают такую панику. Сейчас артистка вплотную занимается своим здоровьем, а не светской жизнью, поэтому может не выходить на связь», — прокомментировала в беседе с «Вечерней Москвой» Арбатова.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что 65-летняя заслуженная артистка РФ Елена Кондулайнен пропала без вести в столице.

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#шоу-бизнес
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Блогера Шпака оштрафовали на 250 тысяч рублей за дискредитацию ВС РФ
06 октября 2023, 16:34

Фото: iStock/gorodenkoff

Тверской суд Москвы оштрафовал блогера Александра Шпака на 250 тысяч рублей за дискредитацию Вооруженных сил РФ, сообщает «РИА Новости».
«Шпаку А.К. назначено наказание в виде административного штрафа в размере 250 тысяч рублей, по 50 тысяч по каждому протоколу», - прокомментировали ситуацию в суде.

Отмечается, что это не первый случай, когда Шпак получает штраф по протоколу «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ». 

При этом, предположительно, с момента начала специальной военной операции блогер переехал жить за границу. 

Напомним, ранее двоих мужчин в Москве задержали из-за цветов одежды, на них составили протоколы за дискредитацию ВС России.

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#суд
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Российский режиссер озвучения Вячеслав Максаков скончался
06 октября 2023, 15:48

Фото: iStock/Aleksandr_Vorobev

Умер один из самых опытных и востребованных российских режиссёров озвучения Вячеслав Максаков, сообщает Telegram-канал Mash.
Максаков ушел из жизни на 77 году жизни. По предварительной версии, он скончался из-за сердечного приступа. К тому же, известно, что в последнее время режиссер страдал бронхитом и, при этом, много выпивал. 

Благодаря Максакову были озвучены такие культовые картины как: «Догма», «Кокаин», «Карты, деньги, два ствола», «Гран Торино», «Гарри Поттер и узник Азкабана», «Евротур», «Фредди против Джейсона», мультфильм «Полярный экспресс» и многие другие.

Режиссер озвучивания также пробовал себя в роли актера. Он принимал участие в картинах Никиты Михалкова «Неоконченная пьеса для механического пианино» и «Сибирский цирюльник».

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#смерть
#алкоголь
#кино
#мультфильмы
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«Явно не ископаемое»: Мигрант-рецидивист пытался попасть в Россию в вагоне с углем
SHOT: Пограничники поймали нелегала-рецидивиста под насыпью угля в поезде
06 октября 2023, 15:31

Фото: istock / philip_hens

Сотрудники Пограничного управления ФСБ РФ по Алтайскому краю поймали мигранта, который пытался попасть в Россию из Казахстана в товарном поезде, засыпав себя углем. Работники пограничной службы быстро определили, что он не является полезным ископаемым и задержали нарушителя. Информацию об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

По данным SHOT, 34-летний уроженец Казахстана планировал приехать в Россию, чтобы избежать наказания по уголовной статье в своем государства. Мужчина находился в розыске и ему запрещено въезжать в Россию традиционными способами. 

При проверке пограничники на пункте пропуска «Кулунда» обнаружили его под углем. Теперь мужчине грозит до 4 лет заключения за незаконное пересечение государственной границы РФ, только теперь уже в российской тюрьме.

Ранее во Владивостоке третьеклассник устроил поджог военкомата. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#фсб
#мужчина
#сотрудники
#пропуска
#работники
#рф
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Песков рассказал, когда будут ясны причины крушения самолета Пригожина
06 октября 2023, 15:06

Фото: istockphoto/Anastasiya Shmakova

Пресс-секретарь президента РФ Песков заявил, что «заключительных выводов и окончательного доклада следователей пока еще не было».
ТАСС пишет, что выводы о причинах крушения самолета основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина можно ждать только после завершения следствия. Об сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Нет, пока нельзя узнать подробности произошедшего», - ответил представитель Кремля журналистам, подчеркнув, что «заключительных выводов и окончательного доклада следователей пока еще не было». 
Предположительных дат окончания следствия, пока нет. 

Ранее 5 октября президент РФ Владимир Путин в ходе форума «Валдай» заявил, что глава СК РФ Александр Бастрыкин сообщил ему подробности расследования. Глава следственного комитета доложил, что в телах погибших обнаружили осколки ручной гранаты. Отмечается, что внешнего воздействия на самолет не было.

Бизнес-джет с главой ЧВК «Вагнер» потерпел крушение 23 августа. По факту происшествия возбудили уголовное дело. Следователи изъяли бортовые самописцы и изучили необходимые документы. Песков заявил, что после выяснения всех обстоятельств дела будет предоставлен доклад.

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#самолет
#дмитрий песков
#чп
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В Анталье аэропорт закрыт на приём самолетов из-за технических проблем
06 октября 2023, 14:48

Фото: iStock/ViktorCap

«Аэрофлот» подтвердил информацию о том, что из-за проблем в одном из турецких аэропортов самолет с россиянами не может сесть.
Борт был вынужден уйти на дополнительный круг из-за отсутствия электричества на вышке управления. 
 
РЕН ТВ пишет, что аэропорт Антальи в данный момент закрыт на приём и выпуск самолетов. Из-за того, что на вышке управления воздушным движением пропало электричества.  
 
«Самолёт авиакомпании находится в зоне ожидания, в случае необходимости будет направлен на запасной аэродром в Стамбул», - сообщили в авиакомпании.
Технические неполадки в аэропорту Антальи привели к коллапсу. Причиной стала неисправность в системе кабелей. Некоторые самолеты уходят на повторные круги, а некоторые рейсы переводят в другие аэропорты.

Ранее сообщалось, что застрявших в Индии из-за наводнения россиян эвакуируют вертолётом. Генеральное консульство РФ в Калькутте сообщает, что индийские власти задействовали вертолеты, чтобы эвакуировать людей.

Люди из-за наводнения застряли в штате Сикким. Среди туристов есть и россияне. В зоне бедствия остаются 3 россиянки. Погодные условия неблагоприятны, но для эвакуации застрявших туристов направили первый вертолет.

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#турция
#самолет
#аэропорт
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В Кемеровской области школьник умер в гостях у друга
06 октября 2023, 14:39

Фото: iStock/Soumen Hazra

В Сибири школьник умер в гостях у друга, рядом с телом нашли энергетик и вейп.
В городе Калтан Кемеровской области ученик 7 класса умер в гостях у своего друга. Рядом с телом школьника нашли бутылку из-под энергетика и сигарету-вейп, пишет РЕН ТВ.
 
Группа школьников собралась дома у 14-летнего подростка на улице Калинина вечером 5 октября. Среди гостей был 13-летний одноклассник хозяина. Мальчик жил неподалеку с мамой и младшей сестрой. С августа нынешнего года состоял на учете местного отделения по делам несовершеннолетних.
 
«В 19:30 подростку стало плохо, и он умер. Прибывшие медики констатировали смерть» – сообщил изданию источник.
Тело мальчика направили на экспертизу. Правоохранители изъяли литровую бутылку энергетика «Торнадо», пустую банку энергетика «Вольт» и электронную сигарету.

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#новости
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В Красноярском крае крысы напали на ребенка
06 октября 2023, 14:29

Фото: istockphoto/Nigel Harris

Роспотребнадзор сообщает, что жители Красноярского края стали жаловаться на нападения крыс.
На жителей Красноярского края стали нападать крысы. За сентябрь там было зарегистрировано 10 случаев, пишет KP.RU, ссылаясь на региональное управление Роспотребнадзора.
 
Агрессивные крысы нападали на жителей Красноярска, Минусинска, Лесосибирска и Березовского района. Среди пострадавших есть и ребенок. Он шел по тротуару мимо мусорных баков. После инцидента ему потребовалась помощь.
 
Всего с начала 2023 года жители Красноярского края пожаловались 119 раз на крыс. Грызуны обитают в жилых домах и в общественных местах. Роспотребнадзор оценил заселенность крысами домов и прилегающей к ним территорий. Оказалось, что норма превышена в 92 раза.
 
«В связи с этим управлением было инициировано внеочередное заседание санитарно-противоэпидемической комиссии при правительстве Красноярского края», — сообщают в ведомстве.
Управляющие компании поведут коплекс дератизационных мероприятий и вывезут мусор.

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#роспотребнадзор
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#чп
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