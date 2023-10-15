Украинские наёмники устроили перестрелку с военными в Судане, погибли более 10 человек

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В Судане произошла перестрелка между местными военнослужащими и наёмниками из Украины, в результате чего погибли 18 человек. Об этом сообщает новостной портал Al-Mashhad Al-Yemeni.
Уточняется, что перестрелка на базе в столице Судана произошла после того, как украинские военные выступили с поддержкой действий Израиля в секторе Газа.
В ходе конфликта было убито восемь украинцев и десять суданцев.
Издание отмечает, что эта ситуация дала информацию о нахождении украинских военнослужащих на суданской авиабазе Вади Сейдна.
Ранее стало известно, что европейская страна готова принять у себя 220 граждан Украины, эвакуированных из Израиля. Уточняется, что большинство из них после этого отправятся на родину.
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В ходе конфликта было убито восемь украинцев и десять суданцев.
Ранее стало известно, что европейская страна готова принять у себя 220 граждан Украины, эвакуированных из Израиля. Уточняется, что большинство из них после этого отправятся на родину.
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Анастасия Чинкова