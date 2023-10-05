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Украинские СМИ пишут о взрывах в Харьковской и Полтавской областях

05 октября 2023, 01:52
Фото: iStock/Leonid_Ikan

Фото: iStock/Leonid_Ikan

Украинское издание «Зеркало недели» сообщает о взрывах в Харьковской области, а телеканал ТСН — о взрывах в полтавском городе Миргороде. Ранее в этих регионах, а также в Черкасской, Николаевской и Кировоградской областях объявили воздушную тревогу.
ВС России начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту. По оценке российских властей, за совершённым терактом стоят спецслужбы Украины. ВС РФ наносят удары по украинским объектам оборонной промышленности, энергетики, связи и военного управления. В связи с этим ежедневно объявляется воздушная тревога в регионах Украины или по всей стране.

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В мозгу 80-летней жительницы Сахалина обнаружили трехсантиметровую иглу
«МК»: В мозгу 80-летней жительницы Сахалина обнаружили трехсантиметровую иглу
05 октября 2023, 01:34

Фото: iStock/VILevi

У 80-летней жительницы Сахалина в мозгу была обнаружена трёхсантиметровая игла. Об этом пишет «МК».
Инородное тело в мозгу пациентки нашли в ходе компьютерной томографии. Врачи считают, что иглу в голову ей после рождения воткнули родители, пытаясь таким образом избавиться от ребенка.

Отмечается, что в голодные годы такие случаи не были редкостью — тонкая игла вставлялась младенцу в родничок и повреждала мозг. Так как родничок быстро затягивался, следы преступления были скрыты, но малыш погибал.

Однако этой женщине удалось выжить, сейчас её здоровью ничего не угрожает. Врачи решили не извлекать иглу, так как операция может вызвать ухудшение здоровья пациентки.

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В Москве на 108-м километре МКАД столкнулись три машины

Голую екатеринбурженку на полном ходу выкинули из машины
#врачи
#операция
#родители
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В Москве на 108-м километре МКАД столкнулись три машины
Дептранс: В Москве на 108-м километре МКАД столкнулись три машины
04 октября 2023, 23:53

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

На востоке Москвы три автомобиля столкнулись на внешней стороне 108-го километра МКАД. Об этом сообщается в Телеграм-канале столичного Дептранса.
«На внешней стороне 108-го километра МКАД произошло ДТП с участием трех автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — говорится в публикации.

Отмечается, что в настоящее время движение в районе аварии затруднено. Ведомство просит водителей выбирать альтернативные маршруты.

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#движение
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#аварии
#машины
#информация
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Лидер АдГ Хрупалла госпитализирован после инцидента на предвыборном мероприятии
04 октября 2023, 23:07

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Лидера оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Хрупалла госпитализировали после инцидента в Баварии во время предвыборного мероприятия. Об этом пишет Junge Freiheit со ссылкой на одного из представителей партии.
«4 октября на предвыборном мероприятии АдГ в Ингольштадте произошел физический инцидент против федерального представителя партии Тино Хрупаллы. В связи с этим его доставили в больницу, где в настоящее время выясняется состояние его здоровья», — цитирует издание слова собеседника.

По словам австрийского журналиста Геральда Гросса, который присутствовал на мероприятии, Хрупалла внезапно стал чувствовать себя ​плохо и указал на двух молодых людей, сейчас их допрашивает полиция. Уточняется, что на месте происшествия были обнаружены шприц и игла.

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#полиция
#инцидент
#происшествия
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В Башкирии грузовик влетел в вагоны тепловоза
МВД: В Башкирии вагоны тепловоза сошли с рельсов после столкновения с грузовиком
04 октября 2023, 22:21

Фото: iStock/denisgo

В Башкирии вагоны тепловоза сошли с рельсов в результате столкновения с грузовиком, об этом сообщили в региональном МВД.
По информации МВД, ДТП произошло на автодороге Благовещенск - Ильино-Поляна. 

По предварительным данным, 37-летний водитель грузовика выехал на железнодорожные пути на запрещенный сигнал светофора и столкнулся с тепловозом. В результате, шесть вагонов сошли с рельсов.

Водителя грузовика экстренно госпитализировали с травмами различной степени тяжести. 

На месте происшествия работают экстренные службы, подробности аварии устанавливаются. 

Ранее поезд, который следовал из Бишкека в Самару, сошёл с рельсов в Актюбинской области Казахстана. По данным МЧС, причиной инцидента стало боковое столкновение с маневровым локомотивом.

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#поезд
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Голую екатеринбурженку на полном ходу выкинули из машины
04 октября 2023, 22:14

Фото: iStock/djedzura

Очевидцы рассказали об обнаженной женщине, которая выкатилась на дорогу Екатеринбурга, передает E1.RU.
Инцидент произошел 4 октября на улице Щербакова. 

«Сегодня такая ситуация произошла с моим знакомым, на видеорегистратор сняли: женщина голая на дорогу выкатилась, непонятно — из машины выкинули или нет», - рассказала изданию жительница Екатеринбурга. 

Очевидцы происшествия позвонили в полицию, на место приехал патруль. Женщину удалили с проезжей части и передали медицинским работникам. 

Отмечается, что женщина вела себя неадекватно, поэтому её госпитализировали в психиатрическое учреждение.

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#дорога
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Бывшие американцы судятся с США
NBS: Бывшие американцы судятся с США за деньги, отданные за выход из гражданства
04 октября 2023, 21:43

Фото: iStock/Zolnierek

Бывшие американцы, отказавшиеся от гражданства, судятся с США, чтобы вернуть деньги, заплаченные за эту процедуру, сообщает NBC.
«Для некоторых бывших граждан цена отказа от этого статуса долгое время была высокой. Теперь многие из них хотят возврата денег, подав коллективный иск в среду, чтобы попытаться вернуть деньги», - прокомментировали ситуацию в NBC.

Чтобы отказаться от американского гражданства, необходимо заплатить 2350 долларов, однако, в понедельник в Госдепе заявили, что вскоре эта сумма уменьшится до 450 долларов. Именно поэтому бывшие американцы, заплатившие за отказ от гражданства столь высокую цену, планируют подать коллективный иск.

Отмечается, что если гражданин США не проживает на территории Штатов, он все равно обязан платить налогу правительству.

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Басманный суд Москвы арестовал мэра Кизилюрта Магомедова до 2 декабря
04 октября 2023, 21:33

Фото: iStock/gorodenkoff

Басманный суд арестовал бывшего министра спорта Дагестана, мэра Кизилюрта Магомеда Магомедова до 2 декабря, сообщает Telegram-канал 112.
По информации СМИ, Магомедова подозревают в связях с криминалом и хищениях бюджетных средств во времена, когда он был министром спорта Дагестана: с 2012 по 2021 год.

В доме чиновника прошли обыски, в ходе которых были обнаружены бумаги, подтверждающие его участие во вменяемых преступлениях. Также у Магомедова нашли незаконное оружие, коллекцию дорогих часов и десятки банок черной икры. 

Магомедов будет находиться в СИЗО до 2 декабря.

Ранее в кабинете у мэра Юрия Кариха прошли обыски: правоохранители изъяли документы. Чиновник доставлен в Иркутск на допрос.

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Таможенники в Шереметьево изъяли у «Мисс Москва-2018» вещи за 20 тысяч евро
04 октября 2023, 20:24

Фото: iStock/Garsya

В столичном аэропорту Шереметьево таможенники изъяли у «Мисс Москва-2018» сумку Hermes и браслет Cartier на 20 тысяч евро, сообщает Telegram-канал SHOT.
По информации СМИ, 29-летняя Ксения Паленова вернулась в Москву из Стамбула еще в августе. На таможне у нее заметили браслет Cartier из белого золота, стоимостью в 15 тысяч евро и сумку Hermes, цена которой достигает пяти тысяч евро. Вещи у девушки изъяли, поскольку 20 тысяч евро - это больше допустимой сумму ввоза на территорию РФ.

Как сообщает SHOT, Паленова дала взятку таможенникам, чтобы уйти от ответственности. Она, якобы, также затирала серийные номера и бренды производителей в чеках, чтобы скрыть точную стоимость вещей.

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На шоссе в Москве водитель сбил пешехода, а затем проехался по нему
04 октября 2023, 19:50

Фото: iStock/Galina Vetertsovskaya

На Открытом шоссе в Москве автомобиль сбил пешехода, а затем проехался по нему, сообщает Дептранс столицы в своем Telegram-канале.
«На Открытом шоссе (в районе пересечения с Ивантеевской улицей) автомобиль сбил пешехода, переходившего проезжую часть в неположенном месте», - прокомментировали ситуацию в Депратнсе.

При этом, на кадрах с камер видеонаблюдения можно заметить, что сбитый мужчина сперва подлетел от удара, затем упал под колеса. Машина не успела остановиться и проехала прямо по человеку.

Пострадавшего экстренно госпитализировали. 

В Дептрансе напомнили, что переходить проезжую часть можно только в установленных для этого местах: светофор, пешеходный переход. При этом, необходимо убедиться, что все автомобили остановились.

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