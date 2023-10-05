Украинские СМИ пишут о взрывах в Харьковской и Полтавской областях

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Украинское издание «Зеркало недели» сообщает о взрывах в Харьковской области, а телеканал ТСН — о взрывах в полтавском городе Миргороде. Ранее в этих регионах, а также в Черкасской, Николаевской и Кировоградской областях объявили воздушную тревогу.
ВС России начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту. По оценке российских властей, за совершённым терактом стоят спецслужбы Украины. ВС РФ наносят удары по украинским объектам оборонной промышленности, энергетики, связи и военного управления. В связи с этим ежедневно объявляется воздушная тревога в регионах Украины или по всей стране.
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