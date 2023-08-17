«Царьград»: Украинские СМИ сообщают о странном звуке в Киеве, напоминающем взрыв

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В Киеве раздались странные звуки, об этом сообщает телеканал «Царьград» со ссылкой на украинские СМИ. По словам очевидцев, они были очень похожи на взрыв. Других подробностей случившегося пока не сообщается.
Удары по украинской инфраструктуре Вооруженные Силы России начали наносить 10 октября 2022 года, через два дня после атаки на Крымский мост, за которой, как считают российские власти, стоят украинские спецслужбы. С тех пор воздушная тревога ежедневно объявляется во всех регионах Украины, иногда сразу по всей стране.
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Артем Путинцев