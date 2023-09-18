Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе, звучит воздушная тревога

Серия взрывов прогремела в Одессе, сообщает украинское издание «Суспильне». До этого, согласно данным Министерства цифровой трансформации Украины, в Одесской области объявили воздушную тревогу. При этом одесские власти ситуацию никак не комментируют.
Удары по украинской инфраструктуре Вооруженные Силы России начали наносить 10 октября 2022 года, через два дня после атаки на Крымский мост, за которой, как считают российские власти, стоят украинские спецслужбы. С тех пор воздушная тревога ежедневно объявляется во всех регионах Украины, иногда сразу по всей стране.
Читайте также:
«Зеркало недели»: Взрывы прогремели в одесском городе Измаиле
Артем Путинцев