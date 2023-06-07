Фото: РИА Новости / Денис Абрамов
ВСУ атаковали вышку сотовой связи в селе Лемешовка, в результате чего в Невском районе проблемы с мобильной связью
Украинские войска атаковали дроном-камикадзе вышку сотовой связи в Брянской области, передаёт Telegram-канал Mash.
Уточнится, что происшествие произошло в селе Лемешовка Севского района Брянской области. Никто не пострадал. Повреждена вышка, из-за чего в районе проблемы с мобильной связью.
Ранее «Радио 1» сообщало, что ВСУ сбросили два взрывных устройства на электрическую подстанцию в селе Попово-Лежачи Глушковского района. В результате происшествия без электричества остались два села, в том числе Теткино и Попово-Лежачи. Как заявил губернатор Курской области Роман Старовойт, в процессе восстановительных работ один из специалистов получил осколочные травмы.
Уточнится, что происшествие произошло в селе Лемешовка Севского района Брянской области. Никто не пострадал. Повреждена вышка, из-за чего в районе проблемы с мобильной связью.
Яна Таёжная