Украинские войска нанесли удар по мостам на границе Крыма и Херсонской области

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В результате обстрела со стороны ВСУ повреждены несколько мостов на границе Крыма и Херсонской области, в том числе Чонгарский мост
Украинские войска нанесли удар по мостам на границе Херсонской области Крыма, сообщил глава Херсонской области Владимира Сальдо.
Уточняется, что происшествие произошло ночью в четверг, 22 июня. В результате обстрела со стороны ВСУ были повреждены мосты на границе Херсонской области и Крыма. В их числе и Чонгарский мост.
Владимир Сальдо отметил, что на мостах повреждено дорожное покрытие. По предварительным данным, их атаковали ракеты Storm Shadow. В результате происшествия никто не пострадал.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в 59 километрах от Севастополя и в 51 километре от Балаклавы произошло землетрясение магнитудой 4,6.
Уточняется, что происшествие произошло ночью в четверг, 22 июня. В результате обстрела со стороны ВСУ были повреждены мосты на границе Херсонской области и Крыма. В их числе и Чонгарский мост.
«Проезд машин будет восстановлен в самом скором времени», — написал он в своём Telegram-канале.
Владимир Сальдо отметил, что на мостах повреждено дорожное покрытие. По предварительным данным, их атаковали ракеты Storm Shadow. В результате происшествия никто не пострадал.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в 59 километрах от Севастополя и в 51 километре от Балаклавы произошло землетрясение магнитудой 4,6.
Яна Таёжная