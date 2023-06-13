Украинские войска обстреливают посёлки Глушково и Тёткино Курской области

Фото: istockphoto.com / Mikhail Dmitriev
С 5 часов утра ВСУ обстреливают посёлки Глушково и Тёткино Курской области
Украинские войска обстреливают посёлок Глушково Курской области, передаёт Telegram-канал Mash.
Уточняется, что обстрелы посёлка Глушково Курской области начались в пять часов утра во вторник, 13 июня. Один из снарядов попал в местный кинотеатр «Мир».
Также под обстрелом оказался посёлок Тёткино. Там повреждны 9 домов, а также нарушено газо- и электроснабжение. Информации о пострадавших нет.
Ранее «Радио 1» сообщало, что вечером во вторник, 12 июня, Вооруженные силы Украины сбросили несколько боеприпасов на мирные села Брянской области. Атака велась при помощи беспилотника. Сначала два неустановленных снаряда упали на поселок Луговой, а после ещё один сбросили на поселок Забрама. Снаряды разорвались, но разрушений и жертв удалось избежать.
Уточняется, что обстрелы посёлка Глушково Курской области начались в пять часов утра во вторник, 13 июня. Один из снарядов попал в местный кинотеатр «Мир».
Ранее «Радио 1» сообщало, что вечером во вторник, 12 июня, Вооруженные силы Украины сбросили несколько боеприпасов на мирные села Брянской области. Атака велась при помощи беспилотника. Сначала два неустановленных снаряда упали на поселок Луговой, а после ещё один сбросили на поселок Забрама. Снаряды разорвались, но разрушений и жертв удалось избежать.
Яна Таёжная