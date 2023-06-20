Украинские войска обстреляли село Новая Погощь в Брянской области

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Село Новая Погощь в Брянской области попало под обстрел со стороны ВСУ
Вооружённые силы Украины обстреляли село Новая Погощь Суземского района Брянской области, передаёт Telegram-канал Mash.
Уточняется, что происшествие произошло ночью во вторник, 20 июня.
Ранее «Радио 1» сообщало, что утром в понедельник, 19 июня украинские войска обстреляли город Волноваха Донецкой области, пострадали минимум восемь человек. Состояние некоторых из пострадавших оценивалось как тяжёлое.
Уточняется, что происшествие произошло ночью во вторник, 20 июня.
«Было минимум 15 прилётов, снаряды упали в центре и на окраину», — говорится в сообщении.Отмечается, что из-за обстрела были разрушены несколько построек, но среди местных жителей никто не пострадал.
Ранее «Радио 1» сообщало, что утром в понедельник, 19 июня украинские войска обстреляли город Волноваха Донецкой области, пострадали минимум восемь человек. Состояние некоторых из пострадавших оценивалось как тяжёлое.
Яна Таёжная