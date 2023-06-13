Фото: istockphoto.com / frantic00
Кром этого, снаряд попал в кинотеатр «Мир» и разрушил его
Украинские войска обстреляли управление МВД в посёлке Глушково Курской области, передаёт Telegram-канал Mash.
Кром этого, снаряд попал в кинотеатр «Мир» и разрушил его.
Ранее «Радио 1» сообщало, что вечером 12 июня, ВСУ сбросили несколько боеприпасов на мирные сёла Брянской области. Атака велась при помощи беспилотника. Сначала два неустановленных снаряда упали на посёлок Луговой, а затем ещё один сбросили на поселок Забрама. Никто не пострадал.
Кром этого, снаряд попал в кинотеатр «Мир» и разрушил его.
«От прилётов украинских ракет два частных дома полностью сгорели, ещё семь частично обрушились и нарушилось газо- и электроснабжение в посёлке городского типа Тёткино», — уточняется в материале.Напомним, что обстрелы посёлка Глушково Курской области начались в пять часов утра во вторник, 13 июня. Также под обстрелом оказался посёлок Тёткино. Информации о пострадавших нет.
Ранее «Радио 1» сообщало, что вечером 12 июня, ВСУ сбросили несколько боеприпасов на мирные сёла Брянской области. Атака велась при помощи беспилотника. Сначала два неустановленных снаряда упали на посёлок Луговой, а затем ещё один сбросили на поселок Забрама. Никто не пострадал.
Яна Таёжная