Украинские войска обстреляли жилые дома в двух сёлах Брянской области

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Уточняется, что происшествие произошло во вторник, 20 июня. По словам местных жителей, по сёлам Курковичи и Азаровка было произведено около пяти прилётов.
«Задело дома и хозпостройки», — говорится в сообщении.Никто не пострадал.
Отмечается, что в селе Курковичи уже несколько дней введён режим чрезвычайной ситуации из-за ударов по детскому садику со стороны ВСУ.
Ранее «Радио 1» сообщало, что ночью во вторник, 20 июня, вооружённые силы Украины обстреляли село Новая Погощь Суземского района Брянской области. Из-за обстрела были разрушены несколько построек, но среди местных жителей никто не пострадал.