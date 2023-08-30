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Украинский дрон разнес сельский туалет

Дрон ВСУ уничтожил сельский туалет в Воронежской области
30 августа 2023, 18:02

Фото: iStock/NatureNow

Украинский беспилотник в щепки разнес сельский туалет, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».
Ранее стало известно, что под Воронежем российские системы радиоэлектронной борьбы обнаружили и подавили украинский беспилотный летательный аппарат. К счастью, в результате атаки никто не пострадал.

Однако, в Семилукском районе украинский БПЛА упал на сельский туалет.


Отмечается, что власти пообещали пострадавшим восстановить необходимую постройку.

Ранее на территории исправительной колонии в Горловке взорвался украинский беспилотный летательный аппарат.

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#воронеж
#беспилотник
#бпла
#всу
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Стрелкова заперли в автозаке с украинскими военными
30 августа 2023, 18:38

Фото: iStock/BrianAJackson

Жена экс-функционера ДНР Игоря Стрелкова обвиняет конвойную службу в халатности и создании угрозы для безопасности её супруга.
Мирослава Регинская рассказала, что, когда Стрелкова доставляли из СИЗО «Лефортово» в суд, «он ехал в автозаке с гражданами Украины, обвиняемыми в военных преступлениях в Мариуполе», пишет «МК».
 Данную информацию ей передал адвокат.
 
«Такого рода практика представляет потенциальную угрозу моему мужу», - считает жена Игоря Стрелкова Мирослава Регинская.
Ранее Мосгорсуд отклонил апелляцию защиты Стрелкова и не стал смягчить меру пресечения до домашнего ареста. Сторона обвинения вменяет подсудимому призывы к экстремизму с использованием интернета. В соответствии с санкцией статьи, ему может грозить до пяти лет заключения. Адвокаты Стрелкова направили в суд апелляцию, однако, она была отклонена. Экс-министр обороны ДНР останется в СИЗО.

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#суд
#задержание
#сизо
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Белоруссия обвинила Латвию в незаконном пересечении государственной границы
Белоруссия обвинила латвийских военных в незаконном пересечении государственной границы
30 августа 2023, 18:26

Фото: iStock/kodda

Вооруженные военные нарушили государственную границу Белоруссии со стороны Латвии, сообщает пресс-служба Государственного пограничного комитета Белоруссии.
«Инцидент произошел сегодня, 30 августа, на границе с Латвией в пункте пропуска «Григоровщина». Камерами видеонаблюдения зафиксирован момент незаконного пересечения белорусской границы двумя неизвестными в военной форме», - прокомментировала ситуацию белорусская сторона.

Отмечается, что силовики, нарушившие границу, зашли в Белоруссию на два метра, а затем вернулись назад. 

Минск незамедлительно проинформировал Ригу о произошедшем и напомнил, что подобные инциденты формируют напряженную атмосферу между странами.

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#белоруссия
#граница
#латвия
#военные
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В Подмосковье задержан таксист, пристававший к 15-летней пассажирке
30 августа 2023, 18:17

Фото: iStock/Rawf8

Следователи задержали в Подмосковье таксиста из Таджикистана, который приставал к 15-летней девочки во время поездки. Об этом сообщили в пресс-службе областного главка СК РФ.
«Судом арестован 30-летний мужчина - уроженец Таджикистана. Он обвиняется в совершении преступления против половой неприкосновенности 15-летней девочки», - рассказали в ведомстве.

Уточняется, что 27 августа, уроженец Таджикистана приставал к 15-летней девочке, во время поездки. Она ехала в такси вместе со своей младшей сестрой. После этого она незамедлительно обратилась в полицию, и мужчина был оперативно задержан.

В Карачаево-Черкесии завхоз детского сада изнасиловал 13-летнюю родственницу своих соседей. По словам девочки, мужчина уверял, что не причинит ей никакого вреда. В один из дней он завёл её к себе в сарай и изнасиловал.


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#подмосковье
#такси
#мужчина
#поездки
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Крупный пожар в Геленджике локализовали
30 августа 2023, 17:58

Фото: iStock/Diy1

В МЧС России сообщили о том, что крупный пожар в Геленджике локализовали.
Напомним, глава города Алексей Богодистов сообщил, что площадь лесного пожара, который вторые сутки тушат в Геленджике, увеличилась до 118 гектаров. Градоначальник также отметил, что для устранения пожаров из Ростова-на-Дону был направлен самолет-амфибия.

Ранее сообщалось, что в операции по борьбе с крупным лесным возгоранием задействованы более 440 пожарных и 80 единиц техники. Угрозы объектам инфраструктуры нет, как нет и пострадавших. К тушению привлекали противопожарную авиацию: по два вертолета Ми-8 и самолета Бе-200. 

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#самолет
#операции
#пожар
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В Красноярском крае верёвка убила школьника на детской площадке
30 августа 2023, 17:51

Фото: istockphoto/Yaraslau Saulevich

9-летний мальчик погиб во время игры на детской площадке.
ЧП случилось днём 30 августа в селе Большая Косуль в Боготольском районе. Мальчик приехал вместе с семьей навестить родственников.
 
В прокуратуре сообщают, что причиной смерти ребёнка стала верёвка. Она обмоталась вокруг шеи мальчика. При этом верёвки не должно было быть на игровой площадке, она «не предусмотрена конструкцией игрового комплекса и была установлена самовольно». «МК Красноярск» пишет, что веревкой оказался  пояс от халата, с которым дети играли на площадке. Вместе с погибшим мальчиком была его 4-летняя сестра и 8-летний мальчик.
 
Мальчик умер на месте от перелома шейных позвонков.

Сообщается, что погибший мальчик воспитывался в благополучной многодетной семье.

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#красноярский край
#дети
#детская площадка
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Росгвардейцы доставили в больницу рожающую женщину
В Ленинградской области Росгвардейцы доставили беременную со схватками в роддом
30 августа 2023, 17:31

Фото: iStock/Natalia Kuzina

В городе Всеволожск Ленинградской области Росгвардейцы доставили в роддом беременную женщину, сообщает Telegram-канал SHOT.
По информации СМИ, рано утром сотрудники Росгвардии заметили на Октябрьском проспекте взволнованного мужчину, а рядом с ним - лежащую на полу беременную женщину. Выяснилось, что будущий отец никак не мог вызвать скорую помощь, в то время как его жена мучилась в схватках. 

Тогда Росгвардейцы, не медля ни минуты, посадили супругов в свою машину и быстро довезли женщину в роддом. 

«Да подожди, зай, подожди, не рожай в машине у людей! Успокойся! Тебя с мигалками везёт Росгвардия», - говорит муж роженицы на видео, которое публикует SHOT.

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#росгвардия
#помощь
#роддом
#отец
#роды
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Скорая помощь, экстренно доставлявшая пациента, насмерть сбила женщину
В Бийске скорая помощь, экстренно доставлявшая пациента, насмерть сбила женщину
30 августа 2023, 17:03

Фото: iStock/maxim4e4ek

В городе Бийск Алтайского края скорая помощь, которая экстренно доставляла пациента в больницу, насмерть сбила женщину на пешеходном переходе, сообщили пресс-службе главка МВД по Алтайскому краю.
«В городе Бийске, на улице Ленина, в районе дома 256, водитель, 1986 года рождения, управляя автомобилем ГАЗель со включенными спецсигналами, двигаясь по улице Ленина от переулка Коммунарский в направлении переулка Кожевенный, на нерегулируемом пешеходном переходе, допустил наезд на пешехода–женщину, 1984 года рождения», - прокомментировали ситуацию представители МВД.

От полученных травм женщина скончалась на месте. 

В результате происшествия была инициирована служебная проверка. 

Отмечается, что несовершеннолетнего пациента, который находился в той самой скорой помощи, после аварии забрала другая машина и успешно доставила в больницу.

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#мвд
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#машина
#скорая помощь
#алтай
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Россиянин плеснул бывшей девушке кислотой в лицо из-за ревности
В Усть-Лабинске мужчина облил кислотой бывшую девушку на почве ревности
30 августа 2023, 16:52

Фото: iStock/Andrii Zorii

В городе Усть-Лабинск Краснодарского края задержан мужчин, который облил свою бывшую девушку кислотой из-за ревности, сообщили представители ГУ МВД по региону в своем Telegram-канале.
В местную больницу доставили 21-летнюю девушку, которая заявила, что ее облили кислотой. Медики диагностировали у пострадавшей 30% химического ожога тела, повреждения головы, шеи, груди, верхних конечностей и лица. Девушка также потеряла зрение, сейчас она находится в реанимации в тяжелом состоянии. 

Бывшего молодого человека пострадавшей, которого и подозревают в совершении этого преступления, задержали. Он признал свою вину. 

Девушка рассказала врачам, что бывший возлюбленный неоднократно угрожал ей расправой. Она обращалась в полицию, однако, там на ее заявления не реагировали.

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#зрение
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#краснодарский край
#полиция
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В Брянской области футбольные фанаты устроили массовую драку
30 августа 2023, 16:41

Фото: iStock/vmargineanu

В Брянской области в городе Сельцо футбольный фанаты устроили массовую драку. Разнять дерущихся удалось только прибывшим на место происшествия сотрудниками полиции. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Согласно сообщению, подрались болельщики команд «Сокол» и «Бежица». Началось все со словесной перепалки, которая очень скоро переросла в массовое побоище, остановить которое удалось только прибывшим на место сотрудникам полиции. При этом уточняется, что в драке сильно никто не пострадал. В больницы никто из подравшихся молодых людей не обращался.
 
При этом в ФК «Сокол» извинились перед жителями города за своих фанатов. Однако также отметили, что болельщики есть везде, и иногда они дерутся.

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#больницы
#гражданство
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