Украинский дрон разнес сельский туалет

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Украинский беспилотник в щепки разнес сельский туалет, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».
Ранее стало известно, что под Воронежем российские системы радиоэлектронной борьбы обнаружили и подавили украинский беспилотный летательный аппарат. К счастью, в результате атаки никто не пострадал.
Однако, в Семилукском районе украинский БПЛА упал на сельский туалет.
Отмечается, что власти пообещали пострадавшим восстановить необходимую постройку.
Ранее на территории исправительной колонии в Горловке взорвался украинский беспилотный летательный аппарат.
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Однако, в Семилукском районе украинский БПЛА упал на сельский туалет.
Ранее на территории исправительной колонии в Горловке взорвался украинский беспилотный летательный аппарат.
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Евгения Парфентьева