Украинский солдат обстрелял автомобиль на блокпосту и ранил женщину

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В поселке Новониколаевка Запорожской области украинский военнослужащий обстрелял машину на блокпосту, сообщает Страна.ua.
Инцидент произошел 27 июля. Военные сигнализировали водителю об остановке, однако, делать он это отказался, а также проехался по ноге одного из служащих. Тогда один из украинцев открыл по автомобилю огонь.
Как выяснилось позже, за рулем автомобиля находился украинский военнослужащий в состоянии алкогольного опьянения. Ранения получила его пассажирка, о степени тяжести травм и нынешнем состоянии женщины ничего не сообщается.
В отношении военного, который произвел несколько выстрелов в машину, проводится проверка.
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Как выяснилось позже, за рулем автомобиля находился украинский военнослужащий в состоянии алкогольного опьянения. Ранения получила его пассажирка, о степени тяжести травм и нынешнем состоянии женщины ничего не сообщается.
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Евгения Парфентьева