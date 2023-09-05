Украинский военный получил 25 лет колонии за изнасилование и убийство в Мариуполе

Фото: iStock/I going to make a greatest artwork as I can, by my head, my hand and by my mind
Солдат Вооруженных сил Украины получил 25 лет колонии за убийство и изнасилование в Мариуполе, сообщили в пресс-службах Следственного комитета РФ и Главной военной прокуратуры.
В апреле 2022 года старший лейтенант Сергей Батынский задержал двух мирных мирных жителей Мариуполя. Несмотря на то, что супруги были гражданами Украине, он бросил их в подвал. Батынский угрожал женщине, насиловал ее, а затем застрелил мужа прямо на ее глазах.
После задержания лейтенант в подробностях рассказал о совершенном преступлении и признал свою вину.
Батынского признали виновным по уголовным статьям «Убийство с целью скрыть другое преступление», «Изнасилование, соединенное с угрозой убийства», «Насильственные действия сексуального характера, соединенные с угрозой убийства» и «Жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов».
Суд вынес ВСУшнику приговор в виде 25 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.
Читайте также:
В Киеве с могилы пилота украли шевроны
СК РФ: Экс-главу таможни ЛНР Афанасьевского пытались взорвать с помощью мобильника
В Петербурге во дворе здания военкомата произошёл взрыв
После задержания лейтенант в подробностях рассказал о совершенном преступлении и признал свою вину.
Суд вынес ВСУшнику приговор в виде 25 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.
Читайте также:
В Киеве с могилы пилота украли шевроны
СК РФ: Экс-главу таможни ЛНР Афанасьевского пытались взорвать с помощью мобильника
В Петербурге во дворе здания военкомата произошёл взрыв
Евгения Парфентьева