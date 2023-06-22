Украинский беспилотник попытался атаковать оборонный завод Брянской области

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Mash: беспилотник ВСУ попытался ударить по оборонному заводу в Брянской области
Вооружённые силы Украины безуспешно попытались атаковать оборонный завод в Брянской области. Об инциденте стало известно телеграм-каналу Mash.
Отмечается, что дрон ВСУ был самолётного типа. При этом при подлёте беспилотника к зданию завода сработала система противовоздушной обороны. В результате инцидента пострадавших и разрушений нет.
Ранее сообщалось, что неизвестный квардрокоптер с камерой и флешкой обнаружили неподалёку от Центра научно-технической информации Министерства энергетики РФ в Люберцах.
Уточняется, что дрон размерами 70 на 30 сантиметров без идентификационных обозначений был найден вечером в среду, 21 июня, в нескольких метрах от научного центра на улице Электрификации в Люберцах.
«По нашей информации, целью была энергоподстанция, которая питает предприятие энергией», — говорится в материале.
Ранее сообщалось, что неизвестный квардрокоптер с камерой и флешкой обнаружили неподалёку от Центра научно-технической информации Министерства энергетики РФ в Люберцах.
Уточняется, что дрон размерами 70 на 30 сантиметров без идентификационных обозначений был найден вечером в среду, 21 июня, в нескольких метрах от научного центра на улице Электрификации в Люберцах.
Андрей Гаврилов