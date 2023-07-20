Украинский БПЛА со взрывчаткой обнаружили неподалеку от крымского села

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Беспилотник ВСУ, начинённый взрывчаткой и поражающими элементами, обнаружили в нескольких километрах от крымского села Межводное, сообщает Telegram-канал Mash.
По информации СМИ, рухнувшее устройство нашел местный житель, неподалеку от своего дома. Примерно в 2 часа ночи 19 июля он услышал мощный взрыв, позвонил правоохранителям, и сам отправился к месту «хлопка». На месте происшествия он обнаружил обломки, рассыпанные поражающие элементы и разгоревшийся от взрыва дрона пожар.
На место обнаружения БПЛА прибыли спасатели, которые до сих пор ждут взрывотехников, способных безопасно обезвредить устройство.
Отмечается, что дрон с боеприпасами чудом не рухнул прямо на жилые дома мирных жителей.
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На место обнаружения БПЛА прибыли спасатели, которые до сих пор ждут взрывотехников, способных безопасно обезвредить устройство.
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Евгения Парфентьева