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Украинский БПЛА со взрывчаткой обнаружили неподалеку от крымского села

Недалеко от крымского села Межводное обнаружили рухнувший боевой дрон ВСУ
20 июля 2023, 16:12

Фото: iStock/Sergafa

Беспилотник ВСУ, начинённый взрывчаткой и поражающими элементами, обнаружили в нескольких километрах от крымского села Межводное, сообщает Telegram-канал Mash.
По информации СМИ, рухнувшее устройство нашел местный житель, неподалеку от своего дома. Примерно в 2 часа ночи 19 июля он услышал мощный взрыв, позвонил правоохранителям, и сам отправился к месту «хлопка». На месте происшествия он обнаружил обломки, рассыпанные поражающие элементы и разгоревшийся от взрыва дрона пожар.

На место обнаружения БПЛА прибыли спасатели, которые до сих пор ждут взрывотехников, способных безопасно обезвредить устройство.


Отмечается, что дрон с боеприпасами чудом не рухнул прямо на жилые дома мирных жителей.

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#Межводное
#БПЛА ВСУ
#Крым
#Взрывотехники
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БПЛА, убившим девочку в Крыму, оказался советский Ту-141 «Стриж»
SHOT: Убивший 14-летнюю девочку в Крыму украинский беспилотник оказался советским Ту-141 «Стриж»
20 июля 2023, 16:22

Фото: iStock/aapsky

По предварительным данным, обломки беспилотника, который атаковал посёлок Раздольное, принадлежат советскому Ту-141 «Стриж», сообщает телеграмм-канал SHOT.
Сообщается, что дрон подобного типа ранее находили в ряде регионов РФ. По информации портала, украинские военнослужащие переделывают советский беспилотник в дрон-камикадзе и начиняют его взрывчатым веществом. Дальность такого вооружения составляет 1000 километров.  

Прежде сообщалось, что украинский БПЛА убил 14-летнюю девочку в Крыму во время прогулки. 

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#ВСУ
#Крым
#жертвы
#ребенок
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СУСК: мальчика, пропавшего пять дней назад в Алтайском крае, нашли мертвым в реке
20 июля 2023, 16:13

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

В Алтайском крае нашли мёртвым пропавшего пять дней назад тринадцатилетнего мальчика, тело было обнаружено в реке. Об этом сообщила старший помощник руководителя СУСК по региону Людмила Рязанцева.
«Мальчик погиб, его обнаружили мертвым в реке. О причинах смерти пока говорить рано, так как назначены необходимые экспертизы», - передает РИА Новости словам Рязанцевой.

Она уточнила, что следователи продолжают расследование уголовного дела по статье «Убийство».

Напомним, 20 июля стало известно, что в городе Бийск Алтайского края развернули масштабную спасательную операцию по поискам пропавшего пять дней назад 13-летнего подростка. Мальчик ушел из дома 15 июля. Его родители заявили, что ранее он из дома не убегал. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство».

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#ребенок
#Алтайский край
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«Лискинский стрелок» получил пожизненный срок за убийство семьи
В Воронежской области «Лискинскому стрелку» дали пожизненный срок
20 июля 2023, 15:59

Фото: iStock/choochart choochaikupt

В Воронежской области вынесли окончательный приговор «Лискинскому стрелку» за убийство трех человек, сообщает Генпрокуратруа по региону.
В сентябре 2021 года 55-летний егерь Виктор Мирской подъехал к дому соседей в селе Волчанское на своей «Ниве», в которой он заранее разместил целый арсенал оружия. Мирской расстрелял 59-летнюю женщину, её 19-летнего сына и 5-летнего внука. Причиной конфликта стала корова, которую егерь продал односельчанам для продажи молока, а те забили ее на мясо.  

После жестокой расправы над семьей, Мирской направился в отделение полиции Лисков и открыл стрельбу там. Он ранил одного из правоохранителей, а затем скрылся, при задержании егерь также оказал вооруженное сопротивление.  

20 июля 2023 года суд вынес приговор убийце – он получил пожизненное лишение свободы. Также Мирской должен будет выплатить иск семье погибших и штраф в 220 тысяч рублей.  

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#Лискинский стрелок
#Воронежская область
#Суд
#Пожизненное лишение свободы
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В Махачкале девушка умерла во время приема у косметолога на дому
20 июля 2023, 15:48

Фото: iStock/Aleksandr Rybalko

В Махачкале девушка умерла после того, как косметолог ввела ей обезболивающий препарат, уточняется, что прием проходил на дому, а не в клинике. Об этом сообщает пресс-служба следственного комитета по Дагестану.
«Вечером 19 июля 22-летняя жительница города Махачкалы, находясь у своей знакомой, проводящей косметологические процедуры на дому, после введения обезболивающего препарата скончалась на месте», - говорится в сообщении ведомства.

Сейчас правоохранительные органы устанавливают причину смерти девушки. Ожидается судебно-медицинская экспертиза. Кроме того выясняются все обстоятельства происшествия.

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#Махачкала
#косметолог
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Адвокат Полит рассказала, как накажут подростка, убившего мальчика на юго-востоке Москвы
20 июля 2023, 15:25

Фото: iStock/Fedorovekb

Адвокат по гражданским и уголовным делам Марианна Полит рассказала, что грозит подростку, убившему мальчика в парке Коломенское. Об этом сообщает RT.
Поскольку подросток не достиг возраста 14 лет, когда наступает уголовная ответственность, он не будет ей подлежать. Не будут привлечены и родители, но им придётся возместить материальный и моральный ущерб родителям убитого мальчика.

Также эксперт уточнила, что, если дело затянется и преступник достигнет четырнадцатилетнего возраста, учитываться будет тот возраст, в который было совершено правонарушение.

«Детей, подростков, которые совершили подобное преступление, ставят на учёт в отдел полиции. Представители правоохранительных органов будут уделять ему пристальное, особое внимание, он будет у них на карандаше», — заключила Полит.

Ранее сообщалось, что 11-летнего мальчика, тело которого нашли в парке Коломенское, убил его 13-летний знакомый.

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#убийство
#наказание
#юрист
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В Крыму сбили украинский беспилотник
Аксёнов сообщил, что в центральной части Крыма силами ПВО сбит вражеский беспилотник
20 июля 2023, 15:06

Фото: сайт Кремля

Глава республики Сергей Аксёнов заявил, что в центральной части Крыма силами ПВО сбит украинский беспилотник.
Об этом глава региона сообщил в своем телеграмм-канале. 

Аксёнов обратился к жителям республики и попросил сохранять спокойствие. Он также обратил внимание на то, что доверять стоит только проверенным информационным источникам. Сведений о пострадавших и разрушениях нет. 

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#ВСУ
#Крым
#ПВО
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В Новом Осколе состоялась церемония прощания с погибшими на Крымском мосту
В Новом Осколе простились с супружеской парой, погибшей в результате атаки на Крымский мост
20 июля 2023, 15:04

Фото: iStock/Vyacheslav Makaryev

Сегодня в Новом Осколе прошла церемония прощания с супругами, погибшими в результате атаки на Крымский мост, сообщает Telegram-канал SHOT.
Напомним, теракт на Крымском мосту произошел около 4 утра 17 июля. В результате двух атак беспилотников, обрушился один пролёт моста, ещё один сошёл с опоры. Супружеская пара из Белгородской области трагически погибла.  

При этом, в машине с супругами находилась их 14-летняя дочь, которая чудом выжила. Ей до сих пор не рассказали ни о гибели родителей, ни о церемонии прощания с ними.  

Сразу после аварии девочка не могла вспомнить даже имен родителей, несмотря на то, что спасатели достали ее из лобового стекла автомобиля, прямо с тел отца и матери. Сейчас девочка находится на реабилитации в Москве. Врачи опасаются, что новость о смерти родителей может ухудшить состояние пострадавшей.  

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#Крымский мост
#Теракт
#Новый оскол
#Церемония прощания
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В Нижегородской области мужчина случайно убил обидчика дочери
20 июля 2023, 13:32

Фото: iStock/vmargineanu

В Нижегородской области отец случайно убил мужчину, который приставал к его дочери. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
В сообщении говорится, что в посёлке Сатис двое мужчин в автомобиле начали приставать к 17-летней девушке, когда она шла на учёбу. Однако ей удалось дойти до остановки общественного транспорта и сесть в автобус. Уточняется, что одного из напугавших её мужчин девушка знала.

Придя домой, она рассказала все отцу, который вечером с друзьями решил разобраться с обидчиком дочери. Сначала он его избил, потом привез домой для извинений перед девушкой. Но этого ему оказалось мало. Тогда он с друзьями отвез свою жертву в лес, еще раз избили и бросили там. Утром отец решил его проверить, однако приехав на место, обнаружил лишь труп. Тогда мужчина с помощью друзей выкопал яму и закопал в ней тело, прикрыв могилу деревом.

Расследуя исчезновение молодого человека, следователи смогли выйти на след убийц. Сейчас они арестованы и обвиняются в похищении человека и причинении тяжкого вреда здоровью, повлёкшего смерть.

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#убийство
#полиция
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В Смоленске пенсионер убил двух человек, потому что ему долго не открывали дверь
СК: В Смоленске задержали пенсионера, который подозревается в убийстве падчерицы и ее приятеля
20 июля 2023, 13:30

Фото: iStock/BrianAJackson

В Смоленске задержали 71-летнего местного жителя, который убил свою падчерицу и ее приятеля за то, что те долго открывали ему дверь, сообщает Следственный комитет РФ по региону.
По информации ведомства, 19 июля пенсионер вернулся домой, где проживал с падчерицей и ее сожителем, в состоянии алкогольного опьянения. Он стал стучаться в дверь, однако, ему долго не открывали. Когда пенсионера все же впустили внутрь, разгорелся конфликт, в результате которого подозреваемый нанес многочисленные ножевые ранения 47-летнему мужчине и своей 54-летней падчерице. От полученных ранений мужчина скончался на месте, а женщина – в больнице.  

После двойного убийства пенсионер ушел из квартиры, чтобы продолжить выпивать в близлежащем кафе. О случившемся он рассказал сотруднице общепита.  

Подозреваемого задержали, он дал признательные показания. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения для пенсионера.

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#Смоленск
#СК
#Пенсионер
#Двойное убийство
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