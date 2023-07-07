Украинский епископ Гедеон заявил о страхе за свою жизнь

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«Все мои друзья и знакомые, с которыми я созваниваюсь, чувствуют угрозу, так как у них отбирают храмы. А что может быть еще большей угрозой, когда к вам приходят и забирают то, что принадлежит Церкви Христовой? Причем забирают не для кого-то, а просто так. Туда никто не ходит, у них даже прихожан нет», - с сожалением прокомментировал ситуацию священник.
Ранее Представители УПЦ сообщили, что сторонники ПЦУ, захватившие канонический храм под Киевом, злостно надругались на украденной из церкви Библией. Захватив Покровский храм в селе Требухов, вандалы вынесли оттуда священную книгу, назвали ее мусором, затем бросили в кузов машины, продолжив говорить про нее бранные слова. Раскольники удовлетворенно снимали свои действия на видео.
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