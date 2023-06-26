Украинский военный получил 15 лет колонии за попытку поджечь автобус с людьми

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В Следственном комитет напомнили, что 2 апреля 2022 года осужденный получил приказ от украинского командования воспрепятствовать эвакуации гражданского населения в Россию. Военный выбрал своей целью автобус, наполненный людьми. Он дважды выстрелил по объекту термобарическими боеприпасами. Автобус загорелся, одна женщина пострадала, однако, к счастью, никто не погиб.
Ранее «Радио 1» сообщало, что уголовное дело в отношении главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина не прекращено.