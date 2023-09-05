Украинского боевика осудили на пожизненное заключение за убийство 14 человек

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Суд вынес приговор украинскому военному, который убил 14 человек в Донецкой Народной Республике, сообщает Следственный комитет РФ в своем Telegram-канале.
По информации следствия, 4 марта 2022 года морпех Валентин Василенко, вместе с сослуживцами, которые продолжают воевать за ВСУ, занял боевую позицию на автомобильном мосту Мариуполя. По прикажу, военнослужащие были обязаны охранять границу и применить оружие, если потребуется.
21 марта Василенко и другие ВСУшники расстреляли шестерых мужчин, а 23 марта еще шестерых мужчин и женщину с ребенком.
Василенко признали виновным по уголовным статьям «Жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов» и «Убийство двух или более лиц».
Суд вынес украинскому боевику приговор в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.
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21 марта Василенко и другие ВСУшники расстреляли шестерых мужчин, а 23 марта еще шестерых мужчин и женщину с ребенком.
Суд вынес украинскому боевику приговор в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.
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Евгения Парфентьева