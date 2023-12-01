Украинскому нацгвардейцу дали 24 года колонии за убийство мирного жителя

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Верховный суд ДНР вынес приговор украинскому нацгвардейцу, который убил мирного жителя в мариуполе, об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на региональную прокуратуру.
По информации ведомства, 27-летний Максим Дячук в марте 2022 года находился на боевой позиции в Мариуполе. Неподалёку он заметил идущего по улице мирного жителя. Дячуку показалось, что он может сотрудничать с российской армией. После этого он выхватил пулемёт и четыре раза выстрелил в мужчину. От полученных травм он скончался на месте.
Дячука приговорили к 24 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.
Ранее Верховный суд ЛНР дал 15 колонии украинскому военному, который пытался поджечь автобус с мирными жителями.
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Евгения Парфентьева