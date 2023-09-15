Украинскую телеведущую Ефросинину заочно осудили за фейки о ВС России

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Басманный суд Москвы заочно приговорил к 7 годам колонии украинскую телеведущую Марию Ефросинину за распространение фейков о ВС РФ. Об этом РИА Новости сообщили в суде.
Напомним, ранее было возбуждено уголовное дело в отношении украинской журналистки Янины Соколовской, которая, по версии следствия, распространяла фейки о российской армии. По данным следствия, Янина Соколовская весной прошлого года публично распространяла в открытом доступе в Telegram-канале под видом достоверных сообщений ложную информацию о действиях ВС РФ.
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Екатерина Коршунова