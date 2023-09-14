Украинцы напали на педагога, обвинив его в поддержке УПЦ

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Родители напали на школьного учителя, обвинив его в поддержке Украинской православной церкви (УПЦ), сообщает Страна.ua.
«В одной из школ во Львовской области родители напали на учителя, заявив, что тот является сторонником Украинской православной церкви», - прокомментировали ситуацию в издании.
При этом, когда произошло это происшествие, и с чего оно началось – не уточняется.
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Евгения Парфентьева