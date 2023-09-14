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Украинцы напали на педагога, обвинив его в поддержке УПЦ

14 сентября 2023, 20:29
Фото: iStock/globalmoments

Фото: iStock/globalmoments

Родители напали на школьного учителя, обвинив его в поддержке Украинской православной церкви (УПЦ), сообщает Страна.ua.
«В одной из школ во Львовской области родители напали на учителя, заявив, что тот является сторонником Украинской православной церкви», - прокомментировали ситуацию в издании.

При этом, когда произошло это происшествие, и с чего оно началось – не уточняется.


Ранее суд на Украине обязал освободить участок от «незаконно построенного храма» на территории Национального музея истории Украины в Киеве. Уточняется, что суд обязал демонтировать Владимиро-Ольгинскую часовную Десятинного монастыря, принадлежащего Украинской православной церкви.

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#происшествие
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#учителя
#украина
#нападение
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С ВДНХ вынесли оборудование на 20 миллионов рублей
14 сентября 2023, 20:37

Фото: iStock/yulenochekk

С территории парка аттракционов на ВДНХ пропало оборудование на 20 миллионов рублей, сообщает Telegram-канал 112.
Современный парк «Орион» открылся 12 июня 2023 года. Однако, пока что там работают всего четыре аттракциона. Остальные находятся в стадии монтажа. 

Дорогостоящее оборудование для сборки хранилось на складе компании ООО «Инфраструктура будущего». По информации СМИ, принимали технику кладовщик компании и начальник отдела снабжения.

Непосредственно стройкой парка занимается «Сервисстрой-1». Именно они обратились на склад за возвратом оборудования и обнаружили пропажу. Стоимость пропавшего почти 20 миллионов рублей.

К поискам воров подключились правоохранительные органы.

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#кража
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Актера Любшина экстренно госпитализировали в Москве
14 сентября 2023, 20:01

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Актёра театра и кино Станислава Любшина экстренно госпитализировали в Москве, сообщает Telegram-канал Mash.
По информации СМИ, у народного артиста РСФСР диагностировали транзиторно-ишемическую атаку — это нарушения в работе сосудов мозга.

Любшину стало плохо во время репетиции во МХАТе. В медпункте актеру измерили давление, которое оказалось на отметке 210. После этого Любшину вызвали скорую и экстренно госпитализировали в больницу. О его нынешнем состоянии ничего не сообщается.

Отмечается, ​в апреле актеру исполнилось 90 лет. Во МХАТе он готовил постановку, приуроченную к своему юбилею.

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Два пьяных жителя Брянской области украли сейф, испугались и вернули его
14 сентября 2023, 19:30

Фото: iStock/sqback

Двое пьяных мужчин украли сейф, в котором находилось около миллиона рублей, испугались сумме награбленного и вернули его, сообщили в объединенной пресс-служба судов общей юрисдикции Брянской области.
По информации суда, двое местных жителей, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ночью проникли в магазин, в котором работают. Мужчины надели на головы шапки с прорезями для глаз, а затем, с помощью лома, вскрыли дверь в бухгалтерию и вынесли оттуда сейф.

Дома преступники решили подсчитать награбленное, взломали сейф и обнаружили там 931 200 рублей. Крупная сумма напугала воров, все деньги они принесли обратно и закопали во дворе, где их нашла полиция на следующее утро.

Против совестливых воров возбудили уголовное дело по статье «Кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в помещение, в крупном размере». Однако, суд учел признание ​злоумышленниками своей вины и раскаяние в содеянном. 

Одному из виновных назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы условно, второму дали 3 года условно с испытательным сроком 2 года.

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#брянская область
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Предполагаемому виновнику в распространении сибирской язвы под Воронежем избрали меру пресечения
Фигуранта по делу о сибирской язве под Воронежем отправили под домашний арест
14 сентября 2023, 19:10

Фото: iStock/StockSolutions

Богучарский районный суд Воронежской области избрал меру пресечения для предпринимателя, который является фигурантом дела о распространении сибирской язвы, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя суда.
По последней информации, число пациентов, которые госпитализированы из новых очагов сибирской язвы в Воронежской области, расположенных в Богучарском районе, выросло до девяти человек. Все пациенты находятся в состоянии средней тяжести.

«Судом в отношении фигуранта уголовного дела, возбужденного по части первой статьи 249 УК РФ, избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца. Фигурант дела – ИП», - прокомментировал ситуацию представитель суда. 

Статья, по которой будут судить фигуранта - «Нарушение ветеринарных правил и правил, установленных для борьбы с болезнями и вредителями растений» - предусматривает до двух лет лишения свободы.

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В Ставрополе горит многоквартирный дом
14 сентября 2023, 19:01

Фото: iStock/Distortion Media

В Ставрополе разгорелся пожар в 12-этажном жилом доме, об этом сообщает МЧС по региону.
«Четырнадцатого сентября 2023 года в 18:07 по адресу: город Ставрополь, улица Тухачевского 20/8, пожар в многоквартирном двенадцатиэтажном жилом доме. Проводится эвакуация», - прокомментировали в министерстве. 

В настоящий момент в ликвидации пожара принимают участие 42 сотрудника и пять единиц техники. 

Из горящего здания эвакуировали 45 человек.

Сегодня в Саратове в районе поселка Красный октябрь разгорелся мощный пожар после разгерметизации газопровода Песчаный Умет - Сторожевка, огонь распространился уже на два гектара.

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#эвакуация
#мчс
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Мужчина в Москве перевозил по улице наркотики в самом сохранном месте
14 сентября 2023, 17:30

Фото: iStock/vladans

Московские полицейские задержали на улице странного мужчину, который переносил наркотики в самом сохранном месте, сообщает Telegram-канал SHOT.
Мужчину со странной походкой полиция заприметила на проспекте Мира. Его задержали и отвезли в отдел. 

Сверток с наркотиками мужчина вытащил добровольно, хотя и не без усилий. Он оказался припрятан «в том самом месте», что сразу объяснило природу странной походки задержанного. При себе он имел полграмма мефедрона.

Против мужчину «вместительного» жителя Москвы возбудили уголовное дело по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».

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#уголовное москва
#наркотики
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Рамилю Искандер поместили в СИЗО за сбыт наркотиков
14 сентября 2023, 17:13

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко

Заслуженную артистку России Рамилю Искандер поместили в СИЗО по подозрению в торговле наркотиками, сообщили в пресс-службе Железнодорожного районного суда Пензы для «РИА Новости».
Ранее Искандер задержали с двумя килограммами мефедрона. Сама актриса отказалась давать показания. Против нее возбудили уголовное дело о покушении на сбыт в особо крупном размере. Теперь ей грозит до 20 лет лишения свободы.

«Постановлением суда Хисамовой (Искандер) избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок один месяц 22 суток, то есть по 21 октября 2023 года включительно», - прокомментировали ситуацию в суде. 

Против Искандер возбудили уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере».

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Девушка, пострадавшая от укуса акулы в Египте, находится в стабильном состоянии

Жителя Свердловской области обвинили в убийстве жены-участкового
#уголовное актриса
#наркотики
#сизо
#арест
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Подросток предстанет перед судом за убийство мужчины в Ярославле
СУСК РФ по ЯО: подросток будет осуждён за убийство 48-летнего мужчины
14 сентября 2023, 17:01

Фото: iStock/Motortion

В Ярославле 15-летний школьник предстанет перед судом за убийство 48-летнего мужчины после ссоры в автобусе. Об этом сообщает СУСК России по Ярославской области.
Подросток обвиняется по статье 111 Уголовного кодекса РФ об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшему за собой смерть потерпевшего. 

Инцидент произошёл в мае этого года. Подросток и мужчина начали конфликтовать в автобусе. После того, как они вышли на остановке, 15-летний школьник нанёс своему оппоненту удар по лицу, в результате чего мужчина потерял равновесие и упал. Затем последовал второй удар, но уже ногой. От этого мужчина вновь упар и ударился головой о металлическую перекладину конструкции остановки. От полученных травм он скончался на месте. 

В Следственном управлении СК РФ по Ярославской области отметили, что обвиняемый полностью признал свою вину.

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#мужчина
#автобус
#конфликт
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Девушка, пострадавшая от укуса акулы в Египте, находится в стабильном состоянии
14 сентября 2023, 16:44

Фото: iStock/Pornpak Khunatorn

Туристка, пострадавшая от нападения акулы в городе Дахаб, находится в стабильном состоянии, сообщает Telegram-канал SHOT.
Выяснилось, что 34-летняя Зайнаб Ахмед Мохамед из Александрии отбилась от хищника самостоятельно. 

Вчера очевидцы сообщали, что девушка, предположительно, потеряла в акульей пасти руку. Действительно, акула полностью откусила ей руку от плеча, пострадавшая перенесла несколько операций и сейчас находится в сознании и в стабильном состоянии.

Отмечается, что напала на девушку, сокрее всего, тигровая акула. Такая же как та, что насмерть сгрызла российского туриста в июне 2023 года.

Вчера хищницу пытались поймать гарпуном сразу после нападения, однако, она успела скрыться.

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