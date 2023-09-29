Украинцы шантажируют жительницу Подмосковья пленным братом

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Украинские телефонные террористы шантажируют жительницу Подмосковья её пленным братом, который отправился служить в зону СВО, ей предложили поджечь военкомат или перевести 2 тысячи долларов за его освобождение. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Согласно сообщению, 28 сентября 25-летней девушке позвонили с украинского номера и заявили, что ее 20-летний брат находится в плену у ВСУ. Ей предложили поджечь военкомат или заплатить 2 тысячи долларов за освобождение родственника. При этом уточняется, что никаких доказательств присутствия молодого человека предоставлено не было.
Однако девушка не последовала указаниям украинцев и сразу отправилась в полицию. Сейчас по данному факту проводится проверка.
Накануне также сообщалось, что москвичка обратилась в полицию с просьбой о помощи и рассказала, что украинские спецслужбы шантажируют её пленным сыном и заставляют поджечь военкомат.
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Элина Позднякова