Умер 25-летний актер Дмитрий Кондрашов

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Актер из сериала «Через прицел» Дмитрий Кондрашов скончался в 25 лет
В возрасте 25 лет умер российский актер Дмитрий Кондрашов, пишет RG.RU. О случившемся рассказал агент артиста, ссылаясь на его родителей. Причина смерти молодого человека не сообщается.
Дмитрий Кондрашов родился 26 мая 1998 года. Является выпускником МГИКа, обучался в мастерской Поповой и Ланбамина.
Дебютной работой Дмитрия Кондрашова на экране стал фильм «Сезон посадок» (2018 год).
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Дмитрий Кондрашов родился 26 мая 1998 года. Является выпускником МГИКа, обучался в мастерской Поповой и Ланбамина.
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