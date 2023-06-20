Умер актер из ситкома «Друзья» Пэкстон Уайтхед

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На 85-м году жизни ушел из жизни американский актер Пэкстон Уайтхед
Американский актер Пэкстон Уайтхед скончался на 85-м году жизни. На его счету артиста несколько десятков культовых предприятий, пишет RG.RU.
Уайтхед отметился в легендарном ситкоме «Друзья», исполнил роли в «Каролина в Нью-Йорке», «Третья планета от Солнца» и «Динозавры».
Причина смерти Пэкстона Уайтхеда в настоящее время не называется.
Ранее «Радио 1» сообщало, что 45-летний рэпер Big Pokey упал в обморок на концерте и умер. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
Уайтхед отметился в легендарном ситкоме «Друзья», исполнил роли в «Каролина в Нью-Йорке», «Третья планета от Солнца» и «Динозавры».
Ранее «Радио 1» сообщало, что 45-летний рэпер Big Pokey упал в обморок на концерте и умер. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
Диана Аванесян