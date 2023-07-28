Умер актер из «Улиц разбитых фонарей» Андрей Бабенко

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Российский актер Андрей Бабенко скончался в возрасте 47 лет. Об этом пишет «Кино-театр.ру».
Андрей Бабенко в 1997-2004 годах служил в Мурманском областном драмтеатре. Затем он переехал в Санкт-Петербург, где работал и жил. Актер также исполнил эпизодические роли в сериалах «Морские дьяволы», «Тайны следствия» и «Высокие ставки».
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