Умер актёр Валерий Воронин

Фото: Фотобанк Московской области
Инцидент произошёл ещё в воскресенье, 25 июня. Пока причина его смерти отстаётся неизвестной.
С 2006 года артист руководил областным молодёжным театром, который находится в Ростове-на-Дону. Среди его режиссерских работ, поставленных в учреждении культуры, были «Приглашение в партер», «Полёт над гнездом кукушки», «Заноза», «Собачий вальс» и другие.
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