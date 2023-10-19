Умер актёр Сергей Гладков, сыгравший усатого Мужика в скетче «Деревня дураков»

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Скончался актер Сергей Гладков, известный по роли Мужика из скетча «Деревня дураков». Артисту было 60 лет. Информацию сообщает телеграм-канал SHOT.
Причина смерти не уточняется.
Гладков был одним из создателей и сценаристов шоу «Каламбур», которое выходило в конце 90-х и 2000-х на телеэкранах страны. Для многих детей нулевых образ Мужика из Деревни дураков стал символом беззаботного детства. Он также работал звукорежиссёром и дизайнером звуковых эффектов популярных проектов, среди которых «Приколисты», «Голые и смешные» и «Дружная семейка».
У актера осталась жена и двое детей.
Ранее также сообщалось о смерти актёра из сериала «Улицы разбитых фонарей» Евгения Артемьева, ему было 68 лет.
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Гладков был одним из создателей и сценаристов шоу «Каламбур», которое выходило в конце 90-х и 2000-х на телеэкранах страны. Для многих детей нулевых образ Мужика из Деревни дураков стал символом беззаботного детства. Он также работал звукорежиссёром и дизайнером звуковых эффектов популярных проектов, среди которых «Приколисты», «Голые и смешные» и «Дружная семейка».
Ранее также сообщалось о смерти актёра из сериала «Улицы разбитых фонарей» Евгения Артемьева, ему было 68 лет.
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Алина Юрчак