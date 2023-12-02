Умер «Батяня-комбат», Герой Советского Союза генерал Александр Солуянов

Фото: iStock/Marat_Musabirov
На 70-м году жизни скончался Герой Советского Союза, генерал-майор Воздушно-десантных войск в отставке Александр Солуянов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на члена правления Союза десантников России Валерия Юрьева.
Именно имя генерала Солуянова назвали десантники в качестве героя клипа на знаменитую песню группы «Любэ» «Батяня-комбат», который собирался снять кинорежиссёр Никита Михалков. Однако до съёмок в итоге дело так и не дошло, поскольку Никита Сергеевич решил, что образ комбата «должен остаться собирательным».
Уроженец Оренбуржья, Солуянов получил золотую звезду Героя Советского Союза 23 ноября 1984 года за мужество и героизм, проявленные при выполнении интернационального долга в составе ограниченного контингента советских войск в Афганистане. Тогда он как раз был тем самым комбатом — под его началом находился батальон 350-го гвардейского парашютно-десантного полка 103-й гвардейской воздушно-десантной дивизии.
Как сообщает портал «Татар-информ», за время афганской войны Солуянов принял участие в 70 операциях, где показал себя опытным и умелым командиром. Например, в 1982 году в ходе операции по уничтожению крупных банд моджахедов в провинции Парван ему удалось взять в плен свыше 300 бойцов противника и три склада с боеприпасами, не понеся при этом потерь среди личного состава.
До своего юбилея генерал-майор Солуянов не дожил меньше трёх недель.
Читайте также:
Умер сенатор от правительства Нижегородской области Владимир Лебедев
Бывший госсекретарь США Киссинджер умер в возрасте 100 лет
В зоне спецоперации погиб генерал-майор ВС РФ Завадский
Уроженец Оренбуржья, Солуянов получил золотую звезду Героя Советского Союза 23 ноября 1984 года за мужество и героизм, проявленные при выполнении интернационального долга в составе ограниченного контингента советских войск в Афганистане. Тогда он как раз был тем самым комбатом — под его началом находился батальон 350-го гвардейского парашютно-десантного полка 103-й гвардейской воздушно-десантной дивизии.
До своего юбилея генерал-майор Солуянов не дожил меньше трёх недель.
Читайте также:
Умер сенатор от правительства Нижегородской области Владимир Лебедев
Бывший госсекретарь США Киссинджер умер в возрасте 100 лет
В зоне спецоперации погиб генерал-майор ВС РФ Завадский
Артем Путинцев