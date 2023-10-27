Умер бывший премьер Госсовета КНР Ли Кэцян

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Экс-премьер Госсовета КНР Ли Кэцян в пятницу, 27 октября, скончался от сердечного приступа в возрасте 68 лет. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Центральное телевидение Китая.
В публикации говорится, что 26 октября у Ли Кэцяна случился сердечный приступ. Он скончался 27 октября в 0:10 по шанхайскому времени.
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