Умер бывший замглавкома ВВС СССР Корольков

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Бывший первый заместитель главнокомандующего ВВС ССР и начальник Военно-воздушной академии имении Гагарина (1988-1996) генерал-полковник Борис Корольков ушел из жизни в возрасти 86 лет, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на руководителя аппарата Клуба военачальников Николая Дерябина.
Дерябин рассказал, что смерть Королькова наступила 06.07.2023. Об этом руководителю клуба сегодня сообщила супруга покойного.
Пять лет Корольков прослужил в 24 воздушной армии, дислоцированной в ГДР, был удостоен ордена Красного знамени за планирование операций в Афганистане.
В 1985-1988 занимал должность первого заместителя главнокомандующего ВВС СССР.
С 1988 по 1996 год работал начальником Военно-воздушной академии имении Гагарина.
Николай Дерябин отметил, что решение о времени и месте проведения церемонии похорон будет объявлено позже.
Вчера в Подмосковье скончался 82-летний летчик-испытатель, герой РФ Леонид Попов. Попов умер в своём доме. В ноябре летчику-испытателю должно было исполниться 83 года. Причина смерти не сообщается. Леонид Попов был награжден званием Герой России за мужество и героизм, проявленные во время испытаний, а также при освоении новых образцов авиационной техники.
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Пять лет Корольков прослужил в 24 воздушной армии, дислоцированной в ГДР, был удостоен ордена Красного знамени за планирование операций в Афганистане.
С 1988 по 1996 год работал начальником Военно-воздушной академии имении Гагарина.
Николай Дерябин отметил, что решение о времени и месте проведения церемонии похорон будет объявлено позже.
Вчера в Подмосковье скончался 82-летний летчик-испытатель, герой РФ Леонид Попов. Попов умер в своём доме. В ноябре летчику-испытателю должно было исполниться 83 года. Причина смерти не сообщается. Леонид Попов был награжден званием Герой России за мужество и героизм, проявленные во время испытаний, а также при освоении новых образцов авиационной техники.
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Евгения Парфентьева