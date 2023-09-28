Умер депутат Госдумы и бывший глава «Народной партии» Геннадий Райков

Легковой автомобиль и фура столкнулись в Вольском районе Саратовской области. В результате аварии погиб один ребенок, еще двое детей и двое взрослых пострадали. Об этом сообщил начальник управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения правительства региона Юрий Юрин в своем телеграм-канале.