Умер депутат Госдумы и бывший глава «Народной партии» Геннадий Райков

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На 85-м году жизни скончался бывший депутат Государственной Думы Геннадий Райков. Информацию сообщил действующий депутат Леонид Ивлев агентству РИА Новости.
Как рассказал Ивлев, Райков был достаточно бодрый, но внезапно упал во время прогулки. Политику вызвали скорую, но к моменту приезда он уже умер.
Райков был депутатом Госдумы с 1995 по 2007 год, позже его назначили членом Центральной избирательной комиссии. В ЦИК Райков был главой совета директоров Федерального центра информатизации, но в 2017-м комиссия упразднила эту должность.
В 2001 году Райков создал партию «Народную партию России» из движения «Народный депутат». Также Геннадий Райков заявлял о поддержке политики президента РФ Владимира Путина, так как предыдущие руководители Советского Союза и, в дальнейшем, России, создали много проблем для государства.
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Райков был депутатом Госдумы с 1995 по 2007 год, позже его назначили членом Центральной избирательной комиссии. В ЦИК Райков был главой совета директоров Федерального центра информатизации, но в 2017-м комиссия упразднила эту должность.
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Алина Юрчак