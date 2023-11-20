Умер экс-губернатор Кузбасса Аман Тулеев

Фото: istock / jorgeantonio
Бывший губернатор Кузбасса Аман Тулеев скончался на 80-м году жизни. Об этом сообщил глава региона Сергей Цивилев в телеграм-канале.
«Яркий, неординарный человек, всю жизнь посвятивший служению Кузбассу и России», — написал Цивилев.Аман Гумирович Тулеев родился в 1944 году в Туркменистане. В 1964 закончился техникум и отправился в поселок Мундыбаш Кемеровской области, там работал дежурным по станции. Через 5 лет стал начальников железнодорожной станции Мундыбаш, а позже начал возглавлять станцию Междуреченскую, затем - Новокузнецкое отделение Кемеровской железной дороги.
Экс-губернатор принял решений уйти в отставку 1 апреля 2018 года. Решения было связано с пожаром в торговом центре «Зимняя вишня», из-за которого погибли 64 человека. Тулеев назвал это решение «единственно верным».
Ранее сообщалось, что на 71-м году жизни умерла актриса Татьяна Стрельцова, известная по ролям в фильме «А зори здесь тихие». Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
В Киеве военный с женой погибли в результате взрыва гранаты
В Красногорске мужчина спас собаку, которая провалилась под лед
В Электростали сбили беспилотник, летевший на Москву
Алина Юрчак