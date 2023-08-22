Умер итальянский певец Тото Кутуньо

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Итальянский певец Тото Кутуньо умер в возрасте 80 лет. Об этом сообщает агентство ANSA.
Артист скончался в одном из медицинских учреждений Милана, куда был доставлен несколькими часами ранее. Причиной смерти стало обострение давнего заболевания.
Итальянскому певцу было 80 лет. По информации портала, состояние его здоровья стремительно ухудшалось последнее время.
Ранее сообщалось о смерти 36-летнего актера из «Игры престолов». Артист страдал редким заболеванием кожи, которое привело к его гибели на фоне других хронических болезней.
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Анастасия Крестьянова