Умер народный художник России Шмаринов

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Картины авторы были популярны как в России, так и в других государствах. Шмаринов посвящал свои полотна героическому прошлому России, её настоящему, а также природным красотам страны.
«Увидеть в природе и показать в своих произведениях божественную красоту мироздания — такую сверхзадачу ставил в многочисленных пейзажных образах автор», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось , что 71-летний Джек Ли умер в Санта-Монике (штат Калифорния) 26 мая, но о его смерти стало известно только сейчас. Музыкант продолжительное время страдал от рака толстой кишки.