Умер один из руководителей «Лукойла»

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Умер глава совета директоров нефтяной компании «Лукойл» Владимир Некрасов. Об этом сообщили в пресс-службе организации.
По предварительной версии, смерть наступила из-за острой сердечной недостаточности.
Ранее сообщалось, что скончалась тёща бывшего советника президента России Сергея Глазьева. Ей резко стало плохо в машине водителя по пути в супермаркет. Прибывшие на место медицинские работники не успели спасти женщину и констатировали её смерть. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
ПАО «Лукойл» – одна из крупшнейших российских нефтяных компаний, вторая по объёмам нефтедобычи в России. По объёмам выручки в России она занимает второе место после «Газпрома».
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Ранее сообщалось, что скончалась тёща бывшего советника президента России Сергея Глазьева. Ей резко стало плохо в машине водителя по пути в супермаркет. Прибывшие на место медицинские работники не успели спасти женщину и констатировали её смерть. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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