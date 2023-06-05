Умер советский разведчик и бывший сотрудник ФБР Ханссен

Фото: Фотобанк Московской области
В возрасте 79 лет умер советский разведчик и бывший сотрудник ФБР Роберт Ханссен
На 80 году ушёл из жизни советский и российский разведчик, бывший высокопоставленный сотрудник ФБР Роберт Ханссен. Информация об этом есть на официальном сайте американского Минюста.
Его арестовали власти Штатов ещё в 2001 году и в последующем посадили в тюрьму на пожизненный срок за шпионаж в пользу России. Его обвиняли, в частности, за передачу секретных данных американской электронной разведки.
Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге в экстренные службы позвонил отец ребёнка. Утром он увидел, что на теле девочки появились пятна, а из носа пошла кровь. Девочка умерла на руках у медиков, которые приехали на вызов.
«Он был найден в бессознательном состоянии в тюрьме США Флоренс, штат Колорадо», — говорится в материале.
Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге в экстренные службы позвонил отец ребёнка. Утром он увидел, что на теле девочки появились пятна, а из носа пошла кровь. Девочка умерла на руках у медиков, которые приехали на вызов.
По предварительной информации, признаков насильственной смерти не выявлено. Семья считается благополучной. Точную причину смерти младенца устанавливают судмедэксперты.
Андрей Гаврилов