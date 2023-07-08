Умер создатель программы «Куклы» и шоу «За стеклом» Григорий Любомиров

Фото: РИА Новости/Александр Макаров
В возрасте 69 лет умер режиссер и сценарист Григорий Любомиров, автор идеи первого российского реалити-шоу «За стеклом». Об этом сообщает Союз кинематографистов России.
В 2004 году Григорий Любомиров работал на телеканале «Россия», где снял сериал «Кулагин и Партнеры». Также он был режиссером документальных лент, таких, как «Тайны посвящения» и «Импичмент по-русски».
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