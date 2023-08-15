Умер цирковой артист Андрей Николаев

Фото: РИА Новости/Л. Нерео
Цирковой артист Андрей Николаев, известный как клоун Андрюша, скончался на 86-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба «Росгосцирка».
В пресс-службе выразили соболезнования родным и близким артиста от лица руководства цирка и коллектива.
Народный артист России скончался скоропостижно на 86-м году жизни. Известно, что Николаев умер у себя дома, причина смерти в настоящее время не названа.
Ранее сообщалось, что скончалась народная артистка СССР Вера Василева. Актриса умерла в возрасте 97 лет.
Читайте также:
Российский хоккеист Амиров умер в возрасте 21 года
Умер 50-летний рэпер Magoo
Умерла дочь Сергея Королёва Наталья
Народный артист России скончался скоропостижно на 86-м году жизни. Известно, что Николаев умер у себя дома, причина смерти в настоящее время не названа.
Читайте также:
Российский хоккеист Амиров умер в возрасте 21 года
Умер 50-летний рэпер Magoo
Умерла дочь Сергея Королёва Наталья
Анастасия Крестьянова