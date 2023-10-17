Умер украинский шоумен, игрок в КВН и общественный деятель Сергей Сивохо

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Умер звезда КВН восьмидесятых Сергей Сивохо, сообщила член Общественной палаты РФ Анна Ревякина. Артисту было всего 54 года, однако он тяжело и долго болел.
Он также вел общественную деятельность – пытался создать «Национальную платформу примирения и единства» для мирного урегулирования конфликта в Донбассе. Какое-то время после инаугурации президента Украины Владимира Зеленского уроженец Донецка Сивохо даже занимал пост советника секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) УКраины по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса. Однако в 2020 году шоумен был уволен с этой должности.
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