Умер звезда фильмов «Рокки» Берт Янг

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Американский актер Берт Янг умер 8 октября в возрасте 83 лет. Информацию сообщает газета The New York Times, ссылаясь на дочь актера.
«Берт Янг, крепкий актер <…> умер 8 октября в Лос-Анджелесе. Ему было 83 года», — информирует издание.Причина смерти не уточняется.
Ранее также сообщалось о смерти актёра из сериала «Улицы разбитых фонарей» Евгения Артемьева, ему было 68 лет.
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